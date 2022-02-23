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Engelliler uzay deneyimi yaşadı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören ve uzay konusuna ilgileri olan kursiyerler, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergiyi gezdi. Engelliler, uzaya, gezegenlere, Ay'a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görerek ve dokunarak gerçek bir deneyim yaşadılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:21
Engelliler uzay deneyimi yaşadı
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Bağcılar Belediyesi’nin her ay engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklerin son adresi, 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen NASA Uzay Sergisi oldu. Bu çerçevede Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda uzay konusuna ilgi duyan 16 kursiyer, sergi alanına götürüldü.

Elon Musk’a ait Starship’in prototip modeli de var

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yıllık uzay çalışmalarının yansıttığı sergide; uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parça, gerçek ay taşı, tam boyutlu uzay aracı modelleri, astronot kıyafetleri, Apollo kapsülü ile Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship' in prototip modeli de bulunuyor. Rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, simülasyon teknolojisinin de yer aldığı uzay sergisinde uzay maceralarına interaktif katılım sağlayarak eğlence dolu bir uzay deneyimi yaşadı.

Engelliler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.


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