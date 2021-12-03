Engelliler, tiyatro oyununda buluştu

Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bu yıl farklı etkinliklerle kutluyor. Panel, defile
ve spor turnuvalarının ardından bugün de tiyatro gösterisi düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda gerçekleşen “Sağlığım TE-MA-M” isimli tiyatro oyunun galasına görme engelli AK Parti eski
milletvekili Lokman Ayva, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.
Engellilerle ilgili çalışmaların liderliğini yapıyor
Engelsiz bir dünya dileğinde bulunan Başkan Çağırıcı, “İnşallah kimsenin kimseye engelli demediği
tüm engellerin aşıldığı bir dünya herkese nasip olur. Engelleri biz kaldırmış olsaydık onlara engelli
demezdik. Burada hizmet sunanları da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi. Ayva ise duygularını,
“Bağcılar Belediyemiz ve değerli başkanımız Lokman Çağırıcı bey engellilerle ilgili yapılan çalışmaların
liderliğini yapıyor. Engellilerin sanatçı, yazar, sporcu olabilecekleri fikri yoktu bunların hepsi Bağcılar
Belediyesi tarafından ortaya kondu. Belediyenin destekleriyle hayata geçirildi” şeklinde dile getirdi.
Temizlik, maske ve mesafenin önemi anlatıldı
Konuşmalardan sonra ise lansmanı yapılan “Sağlığım TE-MA-M” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kovid
19 salgını ile ulusal mücadeleye destek vermeyi amaçlayan oyunda temizlik, maske, mesafenin önemi
çocuklara anlatılıyor. Funda Cansever’in refakatindeki Senem Sönmezarslan’ın yazdığı tiyatro
oyununda engelli ve engelsiz oyuncular rol alıyor. Böylece çocuklar, engelli bireylerin toplumun
ayrılmaz bir parçası olduğunu daha iyi kavramış oluyorlar.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)