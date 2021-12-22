Engelliler tatbikatta heyecanlı anlar yaşadı

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yangın tatbikatı
düzenlendi. Tatbikat öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından engelli bireylere yangın
tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hususunda bilgiler
verildi.
Sunumun ardından ise bütün kursiyerler, eğitim gördüğü sınıfa giderek derslerine kaldıkları yerden
devam ettiler. Kısa bir süre sonra ise çalan siren sesiyle birlikte bütün engel gruplarından kursiyerler,
öğrendiklerini uygulayarak temsili yangından kurtulmaya çalıştı. Heyecanın yaşandığı anlarda en çok
zorlanan görme engellilerden kimi kabartma yazılarla kimi de “Acil çıkış bu tarafta” sesine uyarak acil
çıkışa ulaştı.
Başarıyla tamamlandı
Personelin de katıldığı ve engellilerin de öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu tatbikat başarılı bir
şekilde gerçekleştirildi.
KAYNAK:İSTANBUL Times Haber Ajansı (İTHA)