Engelliler tatbikatta heyecanlı anlar yaşadı

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yangın tatbikatı

düzenlendi. Tatbikat öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından engelli bireylere yangın

tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hususunda bilgiler

verildi.

Sunumun ardından ise bütün kursiyerler, eğitim gördüğü sınıfa giderek derslerine kaldıkları yerden

devam ettiler. Kısa bir süre sonra ise çalan siren sesiyle birlikte bütün engel gruplarından kursiyerler,

öğrendiklerini uygulayarak temsili yangından kurtulmaya çalıştı. Heyecanın yaşandığı anlarda en çok

zorlanan görme engellilerden kimi kabartma yazılarla kimi de “Acil çıkış bu tarafta” sesine uyarak acil

çıkışa ulaştı.

Başarıyla tamamlandı

Personelin de katıldığı ve engellilerin de öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu tatbikat başarılı bir

şekilde gerçekleştirildi.

KAYNAK:İSTANBUL Times Haber Ajansı (İTHA)