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Engelliler Sarayı yeni dönem açılışını yaptı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yeni eğitim dönemi “Maske-Mesafe-Hijyen” başlıklı dersle başladı. Programa katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yalçın Odabaş, maske takmayı, mesafenin ölçüsünü, ortamı havalandırmanın önemi ve elleri doğru şekilde yıkamayı uygulamalı olarak anlattı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
24 Eylül 2020 Perşembe 11:08
Engelliler Sarayı yeni dönem açılışını yaptı
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Bağcılar Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak 2011 yılında hayata geçirilen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı 2020-2021 eğitim sezonuna merhaba dedi. İlk gün kuruma gelen engelli kursiyerlere yeni normalleşme süreciyle ilgili bir brifing verildi. “Maske-Mesafe-Hijyen” isimli sunumu yapan İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Yalçın Odabaş hem uygulamalı bir şekilde bilgi verdi hem de uyarılarda bulundu.

Kısık sesle konuşmalıyız

Sosyal mesafenin korunmasının önemine değinen Odabaş, “Mümkün mertebe insanlarla mesafeli duracağız. Arkadaşlarımızla kısık sesle konuşmalıyız. Yüksek sesle konuşmak ya da bağırmak bulaş riskini artırıyor. Konuşurken ağızdan çıkan su damlacıkları 1, 1.5 metreye kadar ulaşır. Bir süre havada durur sonra yere çökerler. Siz eğer 2 metre uzakta kalır ve mesafenizi korursanız hasta olma ihtimaliniz düşecektir. Mesafeyi korumadığımız zaman, ben hastaysam ağzımdan çıkan su damlacıkları havaya yayılacak ve siz de hasta olacaksınız. Bir yerde kalma süremiz yarım saati geçtikten sonra camı açarak ortamı havalandırmalıyız. Ortamdan cama doğru hava sirkülasyonu olacak ve bunula beraber damlacıklar havayla beraber dışarı çıkacaktır. Bunun yanında maske takacağız ve temiz olacağız” dedi.

Uygulamalı olarak anlattı

Çapraz bulaşma olmasın diye elimizi mümkün olduğu kadar kirli olan yerlere dokunulmaması gerektiğini belirten Odabaş, dokunulduğunda ellerin nasıl yıkanacağını ise plastik top üzerine sürdüğü yağı sabunla temizleyerek uygulamalı olarak gösterdi.

Zor bir süreçten geçtiler

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Engelli kardeşlerimiz pandemi nedeniyle zor bir süreç geçirdiler. Etkinliklerden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. Allah’ın izniyle Engelliler Sarayı’mızı yeniden güvenli bir şekilde hizmete açıyoruz. İlk planda 4 kursumuzda derslerimiz başlıyor. Salgın etkisi düştüğü zaman eski kalabalık ve keyifli günlerimize tekrar geri döneceğiz. Yeni dönemde kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

37 farklı branşta eğitim veren kurumdaki sınıf sayısı koronavirüs salgını nedeniyle dörde düşürüldü. İlk olarak müzik, resim ve iki el becerisi sınıfı açılırken ilerleyen süreçte salgının gidişatına göre sırayla diğer atölyeler de faaliyete başlayacak.

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