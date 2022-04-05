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Engelliler polis oldu

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, bir günlüğüne polis oldu. Polis kıyafetlerini giyen ve ekip araçlarıyla ilçede tur atan engelliler, keyifli bir gün geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 11:43
Engelliler polis oldu
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4-10 Nisan 2022 Polis Haftası içerisinde Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bağcılar Belediyesi engellilerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve toplumda engellilik bilincinin artırılması amacıyla özel bir program düzenledi.

Etapları başarıyla geçtiler

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, önce Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursunun yapıldığı Göztepe Spor Kompleksi’ne gitti. Burada sıçrama tahtasından lastik içerisinden geçmeye kadar bütün etapları başarıyla geçen engelliler daha sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerle bir araya geldi. Polis kıyafetlerini giyen engelliler, bindikleri ekip araçlarıyla ilçede tur attı. Konvoy oluşturan ve sirenler çalan araçlarının içinde dolaşan engellilerin son durağı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu.

Ziyaretin bizi çok duygulandırdı

Emniyet binasını gezen engelliler, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü’yü de makamında ziyaret etti. Engellileri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Ünlü, “Ayağınıza sağlık. Ziyaretin bizi çok duygulandırdı. Teşekkür ederim” dedi. Samimi geçen görüşmenin ardından resim sınıfı öğrencilerinden Kazım Şahin, kendi yaptığı resmi Ünlü’ye hediye etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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