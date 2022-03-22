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Engelliler, Erasmus öğrencilerine kilim dokumayı öğretti

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ “Our Past Our Future” projesi kapsamında Letonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen 30 öğretmen ve öğrenci, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda hem eğlenceli hem yararlı bir gün geçirdi. Engellilerle birlikte atölye çalışmalarına katılan Avrupalı öğrencilerden kimi kilim dokumayı kimi de saç tıraş etmeyi öğrendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 10:04
Engelliler, Erasmus öğrencilerine kilim dokumayı öğretti
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Erasmus + “Our Past Our Future” projesi kapsamında Letonya, Yunanistan ve Romanya’dan İstanbul’a gelen 30 öğretmen ve öğrenciyi konuk etti. Salgın sebebiyle İtalya’dan gelemeyen öğrencilerin online katılımıyla gerçekleşen sunumda öğrencilere Türkiye ve İstanbul’un tanıtımı yapıldı. Sunumun ardından verilen öğle yemeğine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Selamlarımızı götürün

Gençleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Çağırıcı, “Bağcılar, farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ilçemiz. Buradaki günlerini çok iyi değerlendirin. Bu projenin gençler arasında gelecekte kurulacak dostluklara vesile olmasını da temenni ediyorum. Ben 3 ülkeyi de gezmiş biriyim. Doğal güzellikleri kadar insanlarının güzelliğine de şahitlik ettim. Selamlarımızı götürün” dedi. Çağırıcı’nın “İstanbul’u nasıl buldunuz?” sorusuna ise davetlilerin büyük bir kısmı “Yemekleri çok lezzetli” diye cevap verdi.

Renkli görüntüler yaşandı

Yemekten sonra Avrupalı öğrenciler, aralarında oluşturdukları 7’şerli gruplarla “Bitki Yetiştirme”, “Kuaförlük/Berberlik”, “Halı/Kilim Dokuma”, “El Becerisi” ve “Resim” atölyelerinde derse girdi. Renkli görüntülere sahne olan derslerde öğrencilerden bazıları saç tıraş etmeyi bazıları da kilim dokumayı öğrendi. Kapanışı müzik sınıfında yapan liseliler, çalan müzik ve halk oyunları gösterisini izlerken keyifli dakikalar geçirdi.

Erasmus+ “Our Past Our Future” projesi çerçevesindeki etkinlikler 26 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.


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