Engelliler, en iyi radyo ve radyocuları seçti

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleşti. 958 bin radyo dinleyicisinin internet üzerinden oylaması sonucu çıkan 3 isimden engellilerin seçtiği birincilerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşti. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.
Birinciler objektif belirlendi
Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engellilerle alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz ama en anlamlılarını da bu mekanda yapıyoruz. Çünkü bu mekan özel insanların hizmet aldığı bir mekan. Kelime olarak engelli diye hitap ediyoruz ama ben onlara özel insanlar diyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz birçok projede olduğu gibi Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nde de halk arasındaki oylamada ilk üç dereceye giren radyo ve radyocuların birincilerini seçtiler. Ödül alan radyo ve radyocu dostlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende ödüller “Jüri Özel Ödülleri” ve “Radyo Ödülleri” kategorilerinde dağıtıldı. Başarılı isimlere ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Engelliler Sarayı’nda eğitim gören hepsi kendi alanında başarılı kursiyerlerle birlikte takdim etti.
İşte ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları:
ENGELSİZ MİKROFON SAYGI ÖDÜLÜ
RASİM ÖZTEKİN / 80’LER DİZİSİ
ENGELSİZ MİKROFON JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
ALİ EYÜBOĞLU / MAGAZİN NOTERİ
YEŞİM SALKIM’LA ŞEFFAF MASA / TGRT HABER
2’NCİ SAYFA / TV 8
NELER OLUYOR HAYATTA / KANAL D
CEM ÖĞRETİR / ATV HABER
NAZLI ÇELİK / STAR TV ANA HABER
CNN TÜRK / GÖKÇE TÜMER
İBRAHİM KONAR / KANAL D
MÜSLÜM SÖYLER / RADYO PROGRAMCISI
ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE / TRT 1
SÖYLEMEZSEM OLMAZ / BEYAZ TV
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN / STAR TV
YILIN EN İYİ HABER RADYOSU
HABERTÜRK RADYO
YILIN EN İYİ HABER PROGRAMI VE SUNUCUSU
MEHMET CAN İLE 7 GÜN 7 SAAT/ RADYO 7
YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU
İSTANBUL’UN SESİ
YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU
NUMBER ONE TÜRK
YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU
A SPOR RADYO
YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU
POWER FM
YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU
RODYO 45’LİK
YILIN EN İYİ TALK(KONUŞAN) RADYOSU
SÜPER FM
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN RADYO PROGRAMCISI
BEYZA KOÇ/ RADYO ALATURKA
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK RADYO PROGRAMCISI
İBRAHİM ELDEN/ RADYO ROTA
RADYOYA DEĞER KATANLAR
HARBİ KIZ
YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU
RADYO D
YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI
GÖNÜL DOSTU ŞENER/ KRAL FM
YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI
MİNE AYMAN/ RADYO BAŞAKŞEHİR
YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI
PINAR İNANÇ (PINAR RAİTİNG)/ KAFA RADYO
YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI
DOĞAN CAN ÖZATLI/ SÜPER FM
YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ RADYOSU
RADYO EKİN
YILIN EN İYİ ŞİİR/ EDEBİYAT PROGRAMI
ARSLAN GÜVEN/ CEM RADYO
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYOSU
KARADENİZ FM
YILIN İNTERNET RADYOSU
RADYO BAŞAKŞEHİR
ENGELSİZ MİKROFON FARKINDALIK ÖDÜLÜ
CEM ARSLAN/ KADINA ŞİDDETE HAYIR
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)