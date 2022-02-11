Engelliler, en iyi radyo ve radyocuları seçti

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleşti. 958 bin radyo dinleyicisinin internet üzerinden oylaması sonucu çıkan 3 isimden engellilerin seçtiği birincilerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşti. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

Birinciler objektif belirlendi

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engellilerle alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz ama en anlamlılarını da bu mekanda yapıyoruz. Çünkü bu mekan özel insanların hizmet aldığı bir mekan. Kelime olarak engelli diye hitap ediyoruz ama ben onlara özel insanlar diyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz birçok projede olduğu gibi Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nde de halk arasındaki oylamada ilk üç dereceye giren radyo ve radyocuların birincilerini seçtiler. Ödül alan radyo ve radyocu dostlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende ödüller “Jüri Özel Ödülleri” ve “Radyo Ödülleri” kategorilerinde dağıtıldı. Başarılı isimlere ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Engelliler Sarayı’nda eğitim gören hepsi kendi alanında başarılı kursiyerlerle birlikte takdim etti.

İşte ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları:

ENGELSİZ MİKROFON SAYGI ÖDÜLÜ

RASİM ÖZTEKİN / 80’LER DİZİSİ

ENGELSİZ MİKROFON JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

ALİ EYÜBOĞLU / MAGAZİN NOTERİ

YEŞİM SALKIM’LA ŞEFFAF MASA / TGRT HABER

2’NCİ SAYFA / TV 8

NELER OLUYOR HAYATTA / KANAL D

CEM ÖĞRETİR / ATV HABER

NAZLI ÇELİK / STAR TV ANA HABER

CNN TÜRK / GÖKÇE TÜMER

İBRAHİM KONAR / KANAL D

MÜSLÜM SÖYLER / RADYO PROGRAMCISI

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE / TRT 1

SÖYLEMEZSEM OLMAZ / BEYAZ TV

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN / STAR TV

YILIN EN İYİ HABER RADYOSU

HABERTÜRK RADYO

YILIN EN İYİ HABER PROGRAMI VE SUNUCUSU

MEHMET CAN İLE 7 GÜN 7 SAAT/ RADYO 7

YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU

İSTANBUL’UN SESİ

YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU

NUMBER ONE TÜRK

YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU

A SPOR RADYO

YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU

POWER FM

YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU

RODYO 45’LİK

YILIN EN İYİ TALK(KONUŞAN) RADYOSU

SÜPER FM

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN RADYO PROGRAMCISI

BEYZA KOÇ/ RADYO ALATURKA

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK RADYO PROGRAMCISI

İBRAHİM ELDEN/ RADYO ROTA

RADYOYA DEĞER KATANLAR

HARBİ KIZ

YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU

RADYO D

YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI

GÖNÜL DOSTU ŞENER/ KRAL FM

YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI

MİNE AYMAN/ RADYO BAŞAKŞEHİR

YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI

PINAR İNANÇ (PINAR RAİTİNG)/ KAFA RADYO

YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI

DOĞAN CAN ÖZATLI/ SÜPER FM

YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ RADYOSU

RADYO EKİN

YILIN EN İYİ ŞİİR/ EDEBİYAT PROGRAMI

ARSLAN GÜVEN/ CEM RADYO

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYOSU

KARADENİZ FM

YILIN İNTERNET RADYOSU

RADYO BAŞAKŞEHİR

ENGELSİZ MİKROFON FARKINDALIK ÖDÜLÜ

CEM ARSLAN/ KADINA ŞİDDETE HAYIR

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)