banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463
ALTIN
500.593
DOLAR
8.3344
STERLİN
11.8113
EURO
10.1768
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme tüyoları
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme...
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs...
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması: “Harcama Ve İhale Yetkilisi Sıfatlarım Yok”
Son Dakika
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması:...
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar...

Engelliler Bağcılar’da tropikal meyve yetiştiriyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, aralarında kamkat, lime ve kivi gibi tropikal ürünlerin de bulunduğu mevye yetiştiriciliği yapıyor. Engelliler bu sayede hem toprakla uğraşarak rehabilite oluyor hem de emeklerinin sonucunda başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:55
Engelliler Bağcılar’da tropikal meyve yetiştiriyor
banner171

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda resimden el becerilerine kadar 37 farklı
branşta eğitim veriliyor. Engellilerin ikinci adresi haline gelen bu tesiste en çok ilgi görenlerden biri de
“Tohumdan fidana” sınıfı. 14 kursiyerden oluşan sınıfta kursiyerler, kamkat, lime, kivi gibi tropikal
ürünlerle birlikte limon, fasulye, badem gibi çok sayıda meyve yetiştiriyor.
Başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar
Tohum olarak saksılara ekilen meyvelerin fidan olma ve büyüme evrelerinin hepsi bu ortamda
gerçekleşiyor. Öğrenciler, her gün toprakla meşgul olurken psikolojik olarak da rahatlama yaşıyor. Bu
uygulamayla engellilerin rehabilite olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Engellilerimiz toprakla haşır neşir olarak çok yararlı ve güzel zaman geçiriyorlar. Çekirdekleri
filizlendirip toprakla buluşturuyorlar. Emeklerinin karşılığını görerek de başarmanın mutluluğunu
yaşıyorlar” dedi.
Kursiyerler Engelliler Sarayı’nda aldıkları eğitimleri evlerinde de uyguluyorlar.

Son Güncelleme: 18.05.2021 09:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü
8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü
Aşevi Önünde Covid-19 Denetimi
Aşevi Önünde Covid-19 Denetimi
Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak
Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak
Safiye Soyman ile Faik Öztürk’den Renkli Bir Sahur Gecesi Programı
Safiye Soyman ile Faik Öztürk’den Renkli Bir Sahur Gecesi Programı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169