Engelliler 5 Yıldızlı Tatil Yaptı

Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören

kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli’de

bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı’na götürüldü.

Modern tesislerde ağırlandılar

Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda modern ve donanımlı

tesislerde ağırlandı. Engelliler, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa

yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına

bırakarak ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar’ı da gezerek bol

bol fotoğraf çektirdi.

Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı

Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.