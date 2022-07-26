Engelliler 5 Yıldızlı Tatil Yaptı

Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören
kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli’de
bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı’na götürüldü.
Modern tesislerde ağırlandılar
Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda modern ve donanımlı
tesislerde ağırlandı. Engelliler, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa
yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına
bırakarak ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar’ı da gezerek bol
bol fotoğraf çektirdi.
Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA