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Engelliler 5 Yıldızlı Tatil Yaptı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı’nda eğlenceli bir tatil yaptı. Doğada yürüyüş yapan, denize giren, müzik eşliğinde dans eden engelliler, üç gün boyunca unutulmaz zamanlar yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Temmuz 2022 Salı 13:44
Engelliler 5 Yıldızlı Tatil Yaptı
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Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören
kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli’de
bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı’na götürüldü.
Modern tesislerde ağırlandılar
Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda modern ve donanımlı
tesislerde ağırlandı. Engelliler, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa
yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına
bırakarak ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar’ı da gezerek bol
bol fotoğraf çektirdi.
Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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