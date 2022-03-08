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Engelli yakını kadınlara özel program

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Engel Tanımayan Kadınlar” programına katılan Aile Danışmanı-Yazar Saliha Erdim, engelli yakını kadınların önemini anlattı. Allah’ın engelli annelerini özel kıldığını söyleyen Erdim, “Onlara özel evlat vererek normalin dışında sınavı çetin ancak mükafatı büyük müjdeler verdi” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 11:08
Engelli yakını kadınlara özel program
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda “Engel Tanımayan Kadınlar” isimli programa Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu. Açılış konuşmasında davetlilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, “Dünya üzerinde yapılan birçok eylemin olumsuzluğu maalesef kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerine fatura ediliyor. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrasında maalesef oradaki kadınlar ve çocuklar acı çekmekteler. Bu savaşların olmaması adına dünya üzerindeki barışın, birlikteliğin olması adına siz değerli annelerimizin üzerine büyük vazifeler düşmekte. Bu zamana kadar da böyle olmuştur” dedi.

Engelli annelerini tebrik ediyorum

Engelli yakını kadınların özel olduğuna vurgu yapan Erdim, “Rabbim onlara özel evlat vererek normalin dışında sınavı çetin ancak mükafatı büyük müjdeler verdi. O çocukların bu toplulukta ayakta durabilmesi için en güzel hale gelebilmesi için mücadele ediyorsunuz. O yüzden engelli annelerini de ailelerini de tebrik diyorum. İnanın ki yaptığınız en küçük fedakarlık bile boşa gitmeyecektir. Sizin şu emekleriniz cennet yolunun taşları o yolun çiçekleridir” dedi.

Yoğun ilgi gören programa AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar da katıldı.

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