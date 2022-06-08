Engelli kursiyerler Haliç’i temizledi

Bağcılar Belediyesi’nin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri devam ediyor. Çevre Şurası, Uçurtma Şenliği ve fesleğen dağıtımının ardından bugün de anlamlı bir etkinlik yapıldı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer, Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Çöpleri karaya çıkardılar

Etkinlik, Haliç’te emniyete ait botla tur atılmasıyla başladı. Kısa bir gezintinin ardından engelliler, dalgıç kıyafetlerini giyerek kurbağa adamlarla birlikte iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe dalan engelliler, denizin dibini temizleyip buldukları çöpleri karaya çıkardı.

Kirli bir deniz istemiyoruz

Engellilerle birlikte çevre temizliği mesajı vermek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün amacımız engellilerimize su altı dalışı yaptırarak deniz altındaki kirliliği göstermek. İstanbul uzun kıyısı olan bir şehir. Sahil şeridi uzun İstanbul’da kirli bir deniz istemiyoruz. Bunun mesajını vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Denizlerimiz kirlenmesin, temiz kalsın. Görmediğimiz denizin altını da göstermiş olacağız. Denizlerimizi temiz tutarak canlılarımızı da korumuş olacağız” dedi.

Katılımcılara sertifika verildi

Geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Tarık Kuru ise “İnşallah bu dalışımız birilerine sebep olur ve doğayı korurlar. Denizin altında insanların attığı çöpler vardı. Denizden pet ve cam şişeler, metal kutular, plastikler, poşetler çıkardık. Umarımdan bundaki sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakırız” diye konuştu.

Görme engelli Hamza Demir de şunları söyledi: “Denizin altından farklı cisimlerde birçok çöp topladık. Çoğu da plastikten oluşuyordu. Denizin altında birçok çöp vardı ama bunları doğa oluşturmamış insanlar atmıştı. Çevre temizliğine yönelik insanlara mesaj verdik.”

Program sonunda Başkan Özdemir ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, katılımcılara sertifikası takdim etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)