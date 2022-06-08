banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.647,43
ALTIN
1.021,98
DOLAR
17,17
STERLİN
21,63
EURO
18,48
ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı...
İBB, 35 okul spor salonunu hizmete açtı
Son Dakika
İBB, 35 okul spor salonunu...
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742 ‘Yuvamız İstanbul’ mezunuyla birlikte söyledi
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742...
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte 3 önemli adım 'ı anlatı !
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte...

Engelli kursiyerler Haliç’i temizledi

Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kurbağa adamlarla Haliç’in derin sularına daldı. Su altında temizlik yapan engelliler, plastik şişe, maske, kasadan oluşan çöpleri karaya çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:29
Engelli kursiyerler Haliç’i temizledi
banner171

Bağcılar Belediyesi’nin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri devam ediyor. Çevre Şurası, Uçurtma Şenliği ve fesleğen dağıtımının ardından bugün de anlamlı bir etkinlik yapıldı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer, Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Çöpleri karaya çıkardılar

Etkinlik, Haliç’te emniyete ait botla tur atılmasıyla başladı. Kısa bir gezintinin ardından engelliler, dalgıç kıyafetlerini giyerek kurbağa adamlarla birlikte iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe dalan engelliler, denizin dibini temizleyip buldukları çöpleri karaya çıkardı.

Kirli bir deniz istemiyoruz

Engellilerle birlikte çevre temizliği mesajı vermek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün amacımız engellilerimize su altı dalışı yaptırarak deniz altındaki kirliliği göstermek. İstanbul uzun kıyısı olan bir şehir. Sahil şeridi uzun İstanbul’da kirli bir deniz istemiyoruz. Bunun mesajını vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Denizlerimiz kirlenmesin, temiz kalsın. Görmediğimiz denizin altını da göstermiş olacağız. Denizlerimizi temiz tutarak canlılarımızı da korumuş olacağız” dedi.

Katılımcılara sertifika verildi

Geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Tarık Kuru ise “İnşallah bu dalışımız birilerine sebep olur ve doğayı korurlar. Denizin altında insanların attığı çöpler vardı. Denizden pet ve cam şişeler, metal kutular, plastikler, poşetler çıkardık. Umarımdan bundaki sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakırız” diye konuştu.

Görme engelli Hamza Demir de şunları söyledi: “Denizin altından farklı cisimlerde birçok çöp topladık. Çoğu da plastikten oluşuyordu. Denizin altında birçok çöp vardı ama bunları doğa oluşturmamış insanlar atmıştı. Çevre temizliğine yönelik insanlara mesaj verdik.”

Program sonunda Başkan Özdemir ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, katılımcılara sertifikası takdim etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’ı fesleğen kokusu sardı
Bağcılar’ı fesleğen kokusu sardı
Bağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgi
Bağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgi
Bağcılar bilimle şenlendi
Bağcılar bilimle şenlendi
Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar
Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar
Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu
Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169