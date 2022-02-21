Enderunlular Yeni Medya ile tanıştı

Her ay alanında uzman isimleri konuk eden Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi,

bu ay GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ile GZT Tasarım Ofisi Şefi Tunç Çevik’i ağırladı. Çocukların

yoğun ilgi gösterdiği panelde konuklar, yeni medyanın doğuşunu ve geldiği aşamayı anlattı.

Arkadaşa anlatır gibi anlatıyoruz

Çalışma şekillerine değinen Gezer, “Geleneksel habercilikten ayrı bir dilimiz var. Televizyon anlatım

dili ile gazetenin anlatım tarzı bizden farklı. Biz olayı arkadaşımıza anlatır gibi anlatıyoruz. Bir olayı

anlatmak istediğimiz için değil gerçekten karşımızdaki izleyen, okuyan veya gören kişinin anlamasını

idrak etmesini istiyoruz. Tüketen kişinin aklında soru işareti kalmaması lazım. Bunu nasıl yapıyoruz?

İçeriğe başlamadan önce dışarıdan biri olarak soruları kendimize soruyoruz. Bu sorulara cevap

vermeliyiz. Herkesin merak edeceği soruları içeriğe yerleştirip ondan sonra yayına veriyoruz. Öyle

olduğu zaman istediğimiz sonuca ulaşabiliriz” dedi.

Tasarımın önemine değinen Çevik de “İyi bir tasarımcı olmak için üniversiteyi bitirmek yeterli değil.

Arka planda mutlaka çok iyi bir zihne ve bakış açısına sahip olmanız gerekiyor” diye konuştu.

Programın sonunda dijital medya haberciliği üzerine atölyede çocuklara eğitim verildi.