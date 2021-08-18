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Enderunlu Kerem, Yeni Projesiyle Teknofest’te

Gaziantep’te geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST’te “Paniğini Maskele” projesiyle “En İyi Sunum” ödülünü kazanan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, bu yıl da “Sesimi duyan var” projesiyle TEKNOFEST’e katılmaya hak kazandı. Gelir, prototipini oluşturmaya çalıştığı yeni projesiyle depremde enkaz altında kalan kişilere hızlı bir şekilde müdahale edebilmeyi amaçlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38
Enderunlu Kerem, Yeni Projesiyle Teknofest’te
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21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) yarışması finalistleri belli oldu. Türkiye’nin en büyük havacılık festivali olan "Teknofest 2021’e başvuran Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, “Sesimi duyan var” projesiyle finale kaldı.

Binanın kara kutusu

Gece gündüz yılmadan çalışarak finale kalmaya hak kazanan Gelir, prototip aşamasındaki projesini şöyle anlattı: “Deprem sonrası enkaz altında kalan kişilerin konumlarının oda hassasiyetinde tespit edilmesi ve kazazedelerle sesli iletişim kurulmasını amaçlıyoruz. Kazazedelere ulaşma süresini uzatan en önemli sebep; enkaz altındaki kazazede sayısının ve konumlarının bilinmemesidir. Oda kapı kasalarına monte edilecek ünitelerin üzerindeki sensörler vasıtasıyla odalara giriş çıkışlar takip edilecek ve bu bilgiler “binanın kara kutusu” olarak da adlandırılabilecek bina ana ünitesine ve ilgili kişilere gönderilecek. Deprem esnasında arama kurtarma ekipleri, bu bilgilere bina ana ünitesinden ulaşarak kazazedelere hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Ayrıca cihaz üzerinde bulunacak sesli iletişim modülü ile kazazede ile iletişime geçilebilecek.”

Bu proje çözüm sunuyor

Deprem sonrası enkaz altında kalan kazazedelere zamanında ulaşamamanın en önemli sorun olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencimiz Kerem’in projesi de tam olarak buna çözüm sunuyor. Kazazedelerin hayatlarını kurtaracak olan bu projenin geliştirilerek çok iyi şeyler elde edilebileceğine inanıyorum. Bu güzel fikrinden dolayı Kerem’i tebrik ediyor yarışmada da başarılar diliyorum” dedi.

Enderunlu Kerem, geçen yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin finalistin katıldığı dünyanın en büyük havacılık festivalinde “Paniğini Maskele” projesiyle “En İyi Sunum” ödülünü kazanmıştı.

İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)

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