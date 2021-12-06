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Enderunlu çocuklar, yerli teknolojiyi konuştu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) görevli Dr. Mustafa Helvacı, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde bir araya geldiği bilim sevdalısı öğrencilerle yerli teknolojiyi konuştu. Yeryüzündeki her şeyin zaman içinde uzaya çıkacağını söyleyen Helvacı, “Bu yüzden bütün bilgimizi teknolojiye dönüştürmemiz lazım” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 13:56
Enderunlu çocuklar, yerli teknolojiyi konuştu
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Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, düzenlediği bir etkinlikte geleceğin bilim adamı adayı olan
öğrenciler ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Helvacı’yla buluşturdu. Havacılık
Teknolojisi ve Uzay Bilimleri’nde uzman olan Helvacı, seminerde hem çocukların meraklarını giderdi
hem de onlara tavsiyelerde bulundu.
Bilginin hayatta en pahalı nesne olduğuna vurgu yapan Helvacı, “Bilgi şahsımız, ailemiz ve ülkemiz
adına an değerli hazinedir. Günümüzde bilginin en iyi kullanılacağı yerlerin başında havacılık ve uzay
teknolojileri geliyor. Yeryüzünde gördüğünüz ne varsa hepsi bir şekilde zaman içinde uzaya çıkmak
zorunda. Gelişen teknoloji de havacılık ve uzay teknolojisinin ilerlediğini gösteriyor. İleride belki de
yerde araba bile bulmak zor olacak. Bu yüzden bütün bilgimizi teknolojiye dönüştürmemiz lazım.
Teknolojide çok ileride olan ülkeler bizden farklı mı? Değil tabii ki. Hiç kimse senden benden üstün
değil. Hiçbir farkımız yok hatta artımız var diyebiliriz. Bizim inanç sistemimiz öğrenmeyi emrediyor.
Bizim teknolojiyi geliştirmeyi görev addetmemiz gerekiyor. Ne kadar donanımlı öğrenci, mühendis,
sosyolog, doktor, matematikçi yetiştirirsek yeni dünya düzeninde o kadar başarılı oluruz. Kendini
motive eden, bu işe adayan başarır. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Geleceğin teknolojilerini sizler
oluşturacaksınız” dedi.
Yönetici vizyon sahibi olmalı
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’ni çok beğendiğini de ifade eden Helvacı, “Burası Enderun.
Osmanlı’nın, sarayın, devletin beynini yetiştiren okullar demek. Burayı hizmete sunan, derdiyle
ilgilenen Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya da özellikle teşekkür ederim. Çünkü bu
vizyon işidir. Yöneticileriniz vizyonlu olmazsa hiçbir yere gelemezsiniz. Bilimsel vizyonu için belediye
başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Programın sonunda Helvacı ve öğrenciler müzik dinletisinde birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

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