En Küçük Hemşehrilere ‘Yenidoğan Paketi’

Sosyal hizmet alanında çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri ‘Yeni Doğan Paketi’ ile destekliyor. Aileye yeni katılan minik bireyler için hazırlanan özel paketler, doğumdan iki ay önce annelere teslim ediliyor. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere içerisinde şampuan, bebek yağı, tırnak makası, biberon, ıslak mendil gibi temel bakım malzemeleri bulunan doğum paketi veriliyor. Vatandaşlar Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunarak hizmetten faydalanabiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Vatandaşlarımızı her alanda destekliyoruz”

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orhan Ayyıldız, “Her alanda olduğu gibi yeni doğum yapan annelerimizle de dayanışma içerisindeyiz. Gebeliklerinin otuz ikinci haftasından itibaren ihtiyaç sahibi ailelerimize ‘Yeni Doğan Paketi’ desteğinde bulunuyoruz” dedi.