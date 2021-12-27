Eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörünü

denetleme altına aldı. Yıl başında ve öncesinde olası bir sorunu engellemek adına yapılan

denetlemede kahvehaneler, kafeler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları kontrol edildi. İşyerlerine

birlikte giren zabıta ve polis ekipleri, denetlemeye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak başladı.

Denetleme ekibi daha sonra kapalı ortamda sigara içmek, canlı müzik izin belgesi, ürünlerin son

kullanma tarihleri, çalışma izni, PCR testi, fiyat tarifesi, ruhsat belgesi ve genel temizlik kurallarına

uyulup uyulmadığına baktı. Görevliler, evraklarında eksiklik bulunan, gerekli koşullarını sağlamayan

mekanlara idari ve cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olan işyerleri ise mühürlenerek ruhsat alıncaya

kadar faaliyetten men edildi.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başında”

Bölgedeki denetimlerin devam edeceğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni

yıla sayılı günler kala hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda incelemelerde

bulunduk. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.

Bağcılar Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini 22 mahallede sürdürecek.