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Eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarını denetledi. Ruhsattan çalışma izinlerine, fiyat tarifesinden PCR testine kadar her detayın incelendiği uygulamalarda kurallara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
Eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi
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Bağcılar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörünü
denetleme altına aldı. Yıl başında ve öncesinde olası bir sorunu engellemek adına yapılan
denetlemede kahvehaneler, kafeler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları kontrol edildi. İşyerlerine
birlikte giren zabıta ve polis ekipleri, denetlemeye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak başladı.
Denetleme ekibi daha sonra kapalı ortamda sigara içmek, canlı müzik izin belgesi, ürünlerin son
kullanma tarihleri, çalışma izni, PCR testi, fiyat tarifesi, ruhsat belgesi ve genel temizlik kurallarına
uyulup uyulmadığına baktı. Görevliler, evraklarında eksiklik bulunan, gerekli koşullarını sağlamayan
mekanlara idari ve cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olan işyerleri ise mühürlenerek ruhsat alıncaya
kadar faaliyetten men edildi.
&quot;Ekiplerimiz 7/24 görev başında”
Bölgedeki denetimlerin devam edeceğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni
yıla sayılı günler kala hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda incelemelerde
bulunduk. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.
Bağcılar Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini 22 mahallede sürdürecek.

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