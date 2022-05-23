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Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda dünya şampiyonu olan Bağcılar Malazgirt Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Çağırır, Bağcılar Belediyesi’nde sürpriz bir törenle ağırlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile kendi öğrencileri tarafından Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde coşkuluyla karşılanan Çağırır, çok duygulandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:09
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
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Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, final maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, maçtan hemen sonra telefonla aradığı milli sporcuyu tebrik etmişti.

Bağcılar Malazgirt Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan Ayşe Çağırır'ı belediyede misafir etmek isteyen Başkan Özdemir ile milli boksörün öğrencileri ona bir sürpriz hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağırır, belediyenin kapısından içeri girdiğinde Özdemir ve kendi öğrencileriyle karşılaştı. Türk bayraklı öğrencileri, alkış ve “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla Çağırır’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Konfetilerin patlatıldığı alanda belediye çalışanları da şampiyonu kutladı.

Benim için anlamlı bir gün

Kendisi için de anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Özdemir, “Bağcılar’ımızda yetişmiş öğretmenimizin görev yaptığı okulun aynı zamanda benim de okuduğum okul olması beni ayrıca duygulandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Onun başarısı ülkemizin başarısı. Göreve başlayalı 40 gün oldu. O günden beri gençlerin ve çocukların başkanı olacağız diyoruz. Bu da bize hediye oldu. Bağcılar’ımızda gençlerimize örnek teşkil etmesi açısından da çok önemli bir başarı. Hocamız ve onun gibi başarılı kişilikleri toplumumuza rol model olacak şekilde daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Bağcılar’da güçlü ve dinamik bir gençlik yapısını inşallah hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

Böyle bir karşılama beklemiyordum

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Çağırır ise “Ülkeme, ilçeme bu madalyayı getirdiğim için çok gururluyum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Hala şoktayım ve kendimi çok tuhaf hissediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi görünce çok mutlu oldum. Onlara iyi bir öğretmen ve örnek bir sporcu olduğum için çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek. Belediye başkanımıza da inanıyorum, çok güzel işler başaracak. Biz de onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İnandı ve kazandı

Antrenör İsa Daştan ise duygularını şöyle ifade etti: “Ayşe’nin şampiyon olacağına ilk günden beri inanıyordum. Ona dedim ki, inanırsan dünya şampiyonu olursun. O da inandı ve kazandı. Başkanımızın bizleri tören yapıp karşılaması bizleri onurlandırdı. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Kendisine çok teşekkür ederim.”

Karşılamanın ardından Özdemir, Çağırır ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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