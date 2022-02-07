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Dünya Kayserililer Günü Bağcılar’da kutlandı

Yılın 38. günü geleneksel hale getirilen Dünya Kayserililer Günü kutlaması bu sene Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda kutlandı. İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2022 Pazartesi 09:42
Dünya Kayserililer Günü Bağcılar’da kutlandı
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, her sene 38. günde kutlanan Dünya Kayserililer
Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. KAYDER (Kayseri İli Yardım Derneği) İstanbul Şubesi tarafından
yapılan programa; Kayseri’den ve İstanbul’dan aralarında iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin
de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kayseri deyince akla hayırseverlerin geldiğini söyleyen Hazine ve
Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kayseri iş adamlarının kendi memleketlerine yatırım
yapmaktan gurur duyduğu bir ilimiz. Bazı iller de bu konuda yarışıyor ama ben Kayseri’nin bu konuda
liderlik yaptığına eminim” dedi. Engelliler Sarayı’ndan da övgüyle bahseden Gürcan, “İçinde
bulunduğumuz Engelliler Sarayı’nı Feyzullah Kıyıklık başkanımızla gezmiştim. Çok güzel çalışmalar
olduğuna şahit oldum. Bu tür eserleri yapmak bir yana bunları sürdürebilmek de ayrı bir meziyet. Bu
çalışmaları sürekli hale getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Bu merkezden şampiyonlar çıktı
Hayırseverler başta olmak üzere gerçekten üretici ve zeki anlayışındaki Kayseri’nin insanlarıyla onur
duyduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden yöneticilerimiz, bir farkındalık oluşturmak suretiyle bu özel
günü kutlarken bir anlam yüklemekteler. Bugün de engelli dostlarımızla adeta engelsiz yaşam
oluşturmaları adına Kayserimizin meşhur mantısını ikram etmek suretiyle bir farkındalık
oluşturuyorlar. Şifa olsun, feyz olsun inşallah” şeklinde konuştu.
Kayserililerin bu özel gününü kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin ise
davetlileri Engelliler Sarayı’nı gezmeye davet etti. Şirin şunları söyledi: “Burayı mutlaka gezin.
Buradaki engelli arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olunacağını kendi iç dünyanızda düşünün.
Arkadaşlarımızın birçoğu çok güzel hizmet edebilecek nitelikte. Bu merkez dünyada ve Avrupa’da
birçok şampiyonlar çıkardı. Burada yazarlar ve şairler de çıktı.”
Engelliler meşhur Kayseri mantısı ikram etti
Konuşmalar sırasında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri,
kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını, konuklara ikram etti. Programın devamında KAYDER 38.
Gün Ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Renkli anların yaşandığı etkinliğe; AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Tüysüz, Bahçelievler Belediyesi eski başkanı Osman Develioğlu, KAYDER İstanbul Şubesi
Başkanı Gökhan Çetinsaya, iş adamları ve İstanbul’da yaşayan Kayserililer de katıldı.

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