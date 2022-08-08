Düğün Hediyesi Vosvos, Ekmek Teknesi Oldu

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Sebzeci, organizasyon işiyle uğraşıyor. Sebzeci, son olarak Bağcılar Belediyesi’nin Yaz Etkinlikleri’nde görev aldı. Sebzeci’nin bir ay süren bu etkinlikteki işi ise 1978 model Volkswagen Beetle marka otomobiliyle mahalleleri dolaşıp insanları programa davet etmek. Kırmızı vosvosuyla sokak aralarında gezen Sebzeci, anonslarıyla da filmlerde rastlanan tam bir İstanbul nostaljisi yaşatıyor. Müzik eşliğinde dolaşan vosvosa en büyük ilgiyi ise çocuklar gösteriyor. Oyunu bırakan minikler, otomobilin peşinden koşturarak eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Çok seviyorum, satmayı düşünmüyorum

Sebzeci, “Hediye“ ismini verdiği iş arkadaşıyla tanışmasını ve arasındaki özel bağı şöyle anlatıyor: “Hediye’yle 3.5 sene önce tanıştım. Kardeşim bu arabayı düğünümde eşime düğün hediyesi olarak taktı. Kısa sürede ona çok alıştım. 7 aylık kızım var. Buna benim ikinci evladım oldu. Ona çok değer veriyorum. Dışarıda zarar görmesin deyi otoparkta yatırıyorum. Güneş görmezse ve uzun yol yapmazsa mutlu oluyorum. Hediye aynı zamanda iş arkadaşım da oldu. Birlikte festival ve kamp başta olmak üzere organizasyonlara katılıyoruz. Onu hiç satmayı düşünmüyorum. Rabbim nasip ederse satmayı asla düşünmüyorum.”Hayranları gördükleri yerde Hediye’yle fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA