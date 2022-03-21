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Down Sendromluların akvaryum keyfi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören Down Sendromlu çocuklar, Avrupa’nın en büyük akvaryumlarından biri olan İstanbul Sea Life’da keyifli bir gün geçirdi. Su altı canlıları ile tanışma fırsatı yakalayan engelliler, aynı zamanda farklı bir deneyim yaşamış oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 15:35
Down Sendromluların akvaryum keyfi
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi, renkli bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören Down Sendromlu çocuklar, Bayrampaşa’da bulunan Avrupa’nın en büyük akvaryumlarından biri olan İstanbul Sea Life Akvaryum’a götürüldü.

Su altı canlılarını yakından gördüler

Engelli öğrencilerinden oluşan grup, içerisinde yüzlerce türden 15 binin üzerinde deniz canlısı, 83 metre ile İstanbul’un en uzun okyanus tüneli ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar bulunduğu akvaryumu gezdi. Su altı canlılarını yakından gören engeliler çok heyecanlandı. Aileleriyle birlikte akvaryumda keyifli dakikalar geçiren kursiyerler, bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi.

Gezi sonunda mutlu olduklarını söyleyen engelliler, bu özel günde kendilerine böyle güzel bir geziyi organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.



 

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