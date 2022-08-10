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Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi

Bağcılar Belediyesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen program kapsamında down sendromlu 15 çocuğa uzman akademisyenler tarafından gastronomi, spor, resim ve müzik alanında eğitim verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:38
Down Sendromlu Özel Çocuklara Akademik Eğitim Verildi
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Bağcılar Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) yaz döneminde çok anlamlı bir projeyi uygulamaya koydu. “Down Sendromlu Bireylerle Akademik Çalışma” isimli proje kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyeri 15 down sendromlu çocuk için 2 aylık bir eğitim programı hazırlandı.

Konusunda uzman isimler ders verdi

Aydın Üniversitesi Halit Aydın Florya Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda konusunda uzman akademisyenler tarafından özel çocuklara gastronomi, spor, resim ve müzik branşlarında eğitim verildi. Haftanın üç günü 2’şer saat süren derslerde özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi, farklı alanlarda aldıkları eğitimlerle çocukların birbiri ile yardımlaşması ve iş birliği yapması sağlandı.

Yemek yaptılar, müzikle eğlendiler

Eğitimler sırasında özel çocuklar, Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne ait mutfakta eğitmenlerle birlikte pizza, waffle, kurabiye ve benzeri yiyeceklerden yaptı. Özel çocuklar müzik derslerinde ise eğitim fakültesi müzik öğretmenliği akademisyenleri gözetiminde şarkılar söyleyip dans ettiler. Spor derslerinde ise İAÜ kapalı spor salonunda akademisyenlerin gözetiminde çeşitli etkinliklere katıldılar. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Eğitim desteği devam edecek

Down sendromluların yararlı bir eğitim sezonu geçirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eğitim desteğinin de önümüzdeki süreçte devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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