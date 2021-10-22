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DEHB’ye karşı anneler uyarıldı

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminerde annelerle bir araya gelen Uzman Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu) konusunda hem bilgiler verdi hem uyarılarda bulundu. Yarımoğlu, dikkat eksikliğinin kız çocuklarında hiperaktivite bozukluğunun ise erkek çocuklarda sık görüldüğünü belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 12:15
DEHB’ye karşı anneler uyarıldı
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Çocukluk çağının en sık görülen bozukluklardan olan DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) üzerine Bağcılar Belediyesi tarafından bir seminer düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe anneler katılım gösterdi. Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, DEHB’nin belirtileri, kimlerde görüldüğü, teşhis aşamaları, tedavi yöntemleri ve ailelerin tutumu üzerine detaylı bir sunum yaptı.

3 yaşından sonra kendini belli etmeye başlar

Bu rahatsızlığın doğuştan geldiğini, hamilelik, doğum ve çocukluk dönemindeki travmaların oluşumunu tetiklediğini belirten Çakıcı, “DEHB beraber bulunabildiği gibi, yalnızca dikkat eksikliği özellikle kız çocuklarında daha sık, yalnızca hiperaktivite özellikle erkek çocuklarında daha sık görülebilir. Çoğunlukla 3 yaşından sonra kendini belli etmeye başlar. Okulun ilk senelerinde okul, arkadaş ve öğrenme sorunları ile dikkati çekerler. Bazılarında bebeklikte uyku, yeme düzensizlikleri ve beklenenden daha huzursuz olmaları görülebilir” dedi.

Aile, okul ve uzman işbirliği şarttır

Çakıcı, tedavi olarak ise şu tavsiyelerde bulundu: “Tedavinin ilk şartı; aile, okul ve uzman arasında sıkı işbirliğidir. Evde ve okulda uygulanacak davranış kontrol yöntemleriyle ilgili anne, baba ve öğretmenin bilgilendirilmesi gerekiyor. İlaç tedavisinin (medikal tedavi) diğer yöntemlerle beraber sürdürülmelidir.”

Tek oturumdan oluşan program sonunda Çakıcı, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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