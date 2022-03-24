Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi’nde “Dededen, Nineden Toruna Masallar” programı düzenlendi. Etkinlikte Sancaktepe İlkokulu 2. sınıf öğrencileri dede ve nineleriyle bir araya geldi.

Kitap okuyun ve iyilik yapın

Mutlu dakikalar yaşandığı anlarda emekli öğretmenler Kemal Bayrak “Duvarın Arkasında Ne Var?”, Emine Korkmaz ise “Okul Çantamı Kumla Doldurdum” isimli masalı okudu. Çocuklar da kendileri için okunan masalları büyük bir ilgiyle dinledi. Bayrak ve Korkmaz öğrencilere “Kitap okuyun” ve “İyilik yapın” tavsiyelerinde bulundu.

Masal saatinin ardından çocukların dedeleri ve nineleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf çerçevesi ayraç çalışması yapıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)