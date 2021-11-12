Dede Pilavı Türkiye’de 98 yaşında

Türkiye – Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar

Mahmutbey Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen Türbe Dede Pilav Günü, bu sene 98 yaşına girdi.

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl geçen yıllara göre sakin geçti. Önceki yıllarda İstanbul’un dört bir

yanından binlerce kişinin katıldığı program, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene temsili olarak

gerçekleştirildi.

Atalarımızdan kalan bir etkinlik

Dernek binasının bahçesinde düzenlenen Pilav Günü'ne Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları

Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı. Duanın ardından ocağın başına geçen Şirin, davetlilere etli pilav

ikram etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği

Başkanı Fuat Sarp da “Atalarımızdan kalma etkinliğimizi her sene yapıyoruz. Eskiden yoğun bir

katılımla yapıyorduk ancak koronavirüs dolayısıyla iki senedir temsilen yapıyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)