banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,636.29
ALTIN
589.34
DOLAR
9.93
STERLİN
13.31
EURO
11.37
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Dede Pilavı Türkiye’de 98 yaşında

Bağcılar’da her sene Kasım ayının ikinci perşembesi Bağcılar’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türbe Dede Pilavı etkinliği koronavirüs salgını sebebiyle temsili olarak yapıldı. Bu kapsamda duanın ardından davetlilere ve komşulara pişirilen et ve pilav ikram edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:24
Dede Pilavı Türkiye’de 98 yaşında
banner171

Türkiye – Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar
Mahmutbey Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen Türbe Dede Pilav Günü, bu sene 98 yaşına girdi.
Bağcılar Belediyesi&#39;nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl geçen yıllara göre sakin geçti. Önceki yıllarda İstanbul’un dört bir
yanından binlerce kişinin katıldığı program, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene temsili olarak
gerçekleştirildi.
Atalarımızdan kalan bir etkinlik
Dernek binasının bahçesinde düzenlenen Pilav Günü&#39;ne Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları
Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı. Duanın ardından ocağın başına geçen Şirin, davetlilere etli pilav
ikram etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Fuat Sarp da “Atalarımızdan kalma etkinliğimizi her sene yapıyoruz. Eskiden yoğun bir
katılımla yapıyorduk ancak koronavirüs dolayısıyla iki senedir temsilen yapıyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu
Bağcılarlı okçular Türkiye 2.’si oldu
Miniklerden ağaç dikme seferberliği
Miniklerden ağaç dikme seferberliği
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı
Engelliler kar keyfi yaşadı
Engelliler kar keyfi yaşadı
Lokman Çağırıcı, İmamoğlu’nun 2.5 yılını değerlendirdi: Kocaman bir hiç!
Lokman Çağırıcı, İmamoğlu’nun 2.5 yılını değerlendirdi: Kocaman bir hiç!

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169