Dantel böceğine karşı bütün önlemler alındı

İstanbul’da anavatanı Kuzey Amerika olan “Dantel Böceği” alarmı yaşanıyor. Yakından bakıldığında

kanat bölgesi dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan böcek türü son günlerde farklı

bölgelerde sık görülmeye başladı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren

bu böcek türü, vatandaşları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, 5 milimetreden daha kısa olan bu canlıların

yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini

söylüyor.

Şikayet yok

Birçok ilçede etkili olan böcekle ilgili Bağcılar’da herhangi bir şikayet gelmedi. Ancak olası bir

tehlikenin önüne geçmek için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını

tamamladı. Ekipler, parklarda böceğin yaşayabileceği ağaçların gevşek kabukları ve yaprak altlarını

ilaçladı. Ayrıca gelebilecek ihbarlara da anında müdahale edecek.

İlaçlama faaliyetleri sürüyor

Bütün zararlı böcek türlerine karşı ilaçlamaların sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Şu anda ilçemizde bir sıkıntı görülmüyor. Mesai arkadaşlarımız ilaçlama

faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürüyor” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)