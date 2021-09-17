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Dantel böceğine karşı bütün önlemler alındı

Bağcılar Belediyesi ekipleri, İstanbul’da görülen ve “Amerikan tahtakurusu” olarak da bilinen dantel böceğine karşı harekete geçti. Ekipler, yaşanabilecek olası bir böcek istilasına karşı ilaçlama başta olmak üzere bütün tedbirleri aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 10:01
Dantel böceğine karşı bütün önlemler alındı
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İstanbul’da anavatanı Kuzey Amerika olan “Dantel Böceği” alarmı yaşanıyor. Yakından bakıldığında
kanat bölgesi dantele benzediği için &#39;dantel böceği&#39; adını alan böcek türü son günlerde farklı
bölgelerde sık görülmeye başladı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren
bu böcek türü, vatandaşları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, 5 milimetreden daha kısa olan bu canlıların
yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini
söylüyor.
Şikayet yok
Birçok ilçede etkili olan böcekle ilgili Bağcılar’da herhangi bir şikayet gelmedi. Ancak olası bir
tehlikenin önüne geçmek için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını
tamamladı. Ekipler, parklarda böceğin yaşayabileceği ağaçların gevşek kabukları ve yaprak altlarını
ilaçladı. Ayrıca gelebilecek ihbarlara da anında müdahale edecek.
İlaçlama faaliyetleri sürüyor
Bütün zararlı böcek türlerine karşı ilaçlamaların sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Şu anda ilçemizde bir sıkıntı görülmüyor. Mesai arkadaşlarımız ilaçlama
faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürüyor” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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