Cumhuriyetin nabzı Bağcılar’da attı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi, büyük bir etkinliğe imza attı.

Bu kapsamda bu yıl 25.’si düzenlenen Gençlik Şöleni ile Cumhuriyet Bayramı, Bağcılar Olimpik Spor

Salonu’nda düzenlenen muhteşem bir şölenle kutlandı. Türk bayraklarıyla süslenen spor salonu, şölen

başlamadan saatler öncesinde doldu taştı.

Korkmuyorum çünkü Bağcılarlı gençler var

Karşılaştığı coşku karşısında gençleri tebrik ederek sözlerine başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı

Osman Nuri Kabaktepe, “Sadeceselam vermeye geldik. Sizin coşkunuz bize enerji verdi. İnşallah

Cumhuriyetin 100. Yılına da birlikte gireceğiz. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. 100. Yılda

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi dünyanın ilk üç ülkesi arasına

sokacak olan siz gençlere selam olsun. İstiklal marşının ilk kıtası bize ‘Korkma’ dedi. Bu şafaklarda bin

yıldır süzülen, yüzen, dalgalanan al bayrağımız hiçbir zaman yere inmeyecek. Ben korkmuyorum

çünkü al bayrağı sadece elinde değil, göğsünde kalbinde taşıyan Bağcılarlı gençler var. Ben

korkmuyorum bu toprakların simgesi olan bu bayrağı indirmeyecek, bu ezanı bu topraklarda

susturmayacak ve sonuna kadar mücadele edecek Bağcılarlı arkadaşlarım var” dedi.

Liderimizi de yanıltmadınız

Geçen yıl salgın dolayısıyla yapılamayan 25. Gençlik Şöleni ve Cumhuriyetin 98. Yıl dönümünün bir

arada kutlanmasının daha da anlamlı olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ve tam bağımsız Türkiye’nin kuruluşu sonrasında,

‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda

kalmayacak’ demişti. Gençlerimiz onu hiçi yanıltmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da

‘Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya

edeceksiniz’ diyordu. Liderimizi de yanıltmadınız. Bağcılar ailesi olarak geleceği inşa ederken özellikle

siz gençleri ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Bu vesileyle de başta Cumhuriyetimizin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere olmak üzere bu ülke için canını feda

eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimin 98. yılı kutlu olsun” diye konuştu.

232 başarılı genç ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ilçede öğrenim gören tüm

okul birincileri, YKS ve LGS’de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapan 1. 2. ve 3.ler ile çeşitli spor

dallarında İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren 232

gence ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında İtalya’da geçen hafta düzenlenen Kick Boks turnuvasında

dünya şampiyonu olan Emine Arslan da bulunuyor. Öte yandan minik karateciler ve kungfucular

yaptıkları gösteriyle nefesleri kesti.

Ünlü sanatçılar izleyenleri coşturdu

Ödül töreninin ardından ise sahneye ünlü sanatçılar Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş çıktı. “Nabız”

şarkısıyla isimlerini duyuran ikili, verdikleri konserle salonu dolduran gençlere tadına doyulmaz bir

gece yaşattı. İzleyenlerden kimi söyleyerek kimi de dans ederek şarkılara eşlik etti. Konseri izleyen

Kabaktepe ile Çağırıcı sanatçılara çiçek takdim etti.

Kutlamaya kimler katıldı?

Kutlama programına; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İl Gençlik Kolları

Başkanı Osman Tomakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal

Hürcan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, meclis üyeleri, kamu kurumu

temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)