Cumhuriyetin 99’uncu yılı Bağcılar’da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı ve 26. Geleneksel Gençlik Şöleni sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşen kutlamada iki coşku bir arada yaşandı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa binlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere şehitler ve gazilere şükranlarını sunarak konuşmasına başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ülkemiz Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Maraş’ta, Antep’te, Sakarya’da çok büyük mücadeleler verdi. Bu verilen mücadelelerde atalarımız çok genç yaşta cepheye gittiler ve birçoğu geri dönemedi. O dönemin liselerinde maalesef mezun verilemedi. Böylesine kahraman ataların torunlarıyız. Bizler de sizler de atalarımıza layık olmak için, ülkemizin mücadelesini hep birlikte vereceğiz” dedi.

Yeni yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak

Her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Özdemir, konuşmasın şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte de hizmet kervanımız artarak devam edecek. Bunu da gençlerimizle birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımızın ‘Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak’ ifadelerine şahitlik ettik. İnşallah bundan sonraki yüzyılın mücadelesini, 2053, 2071 mücadelesini de sizlerle birlikte omuz omuza vereceğiz.”

TOGG sadece bir araba değil

Gemlik’te fabrikasın açılacak olan TOGG’a da değinen Özdemir, “TOGG sadece bir otomobil değil, aynı zamanda devrim otomobilinin mücadelesinin devamıdır. Aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin bir sembolüdür” diye konuştu.

Üniversiteyi kazananlara 2 bin TL

Özdemir, konuşmasını “İlçede 4 yıllık devlet üniversitesini veya tam burslu özel üniversiteyi kazanan öğrencilere 2 bin TL başarı ödülü vereceğiz” müjdesiyle bitirdi.

Başarılı gençler ödüllendirildi

26. Geleneksel Gençlik Şöleni kapsamında 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminde ilçedeki okul birincileri, YKS ve LGS’de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapan 1’inci, 2’nci ve 3’üncüler ile çeşitli spor dallarında İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren gençler ödüllendirildi.

Ece Mumay konser verdi

İlerleyen saatlerde ise Cumhuriyet Konseri’nde sanatçı Ece Mumay sahneye çıktı. Gençler, sanatçının söylediği şarkılarla coşku dolu dakikalar yaşadı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ilçede düzenlenecek birçok program ile devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

