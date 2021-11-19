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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü

Spordaki başarıları ve gençlere yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde “Spor Kenti Bağcılar” ödülüne layık görüldü. Bağcılar Belediye Başkanı bu özel ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2021 Cuma 09:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım'da Ankara’da düzenlenen gençlere yönelik “Tam Bana Göre Festivali”nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale Türkiye’nin dört bir yanından genç akın etti. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile Bağcılarlı gençler de iştirak etti.

Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük gücü ve avantajını çocuklar ve gençler olarak gören bir ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, “Gençlik festivalimizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Partimizin kapıları tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır. Tüm bakanlıklarımızla, kurumlarımızla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için her türlü desteği veriyor” dedi.

Gençlik Festivali çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Yarışmaya fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 proje katıldı. Yarışmada hazırladıkları projeleriyle dereceye giren belediyelerin ödülleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. İlçedeki yatırımların yüzde 70’ini gençlere yönelik yapan ve uluslar arası alanda büyük başarılara imzalar Bağcılar Belediyesi de “Spor Kenti Bağcılar” ödülüne layık görüldü. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Artık sporun kalbi Bağcılar’da atıyor

Eğitimli, ahlaklı, inançlı ve ülkesine yararlı bir nesil için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bize büyük bir onur yaşattı. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin eğitimlerinin yanında spor yatırımlarını da hep çok önemsedik. İstiyoruz ki; herkes, yılın 365 günü ilçemizde spor yapabilsin, sağlıklı yaşama kavuşabilsin. Geldiğimiz noktada, artık ‘sporun kalbinin Bağcılar’da attığını’ gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz” dedi.

Festivalde, Bağcılar Belediyesi hazırladığı stantlarda ziyaretçilere faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatıyor. Stantları gezen Çağırıcı, birçok belediye başkanıyla sohbet ederek onları da tebrik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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