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Çocuklarını daha iyi tanımak için kitap okuyorlar

Bağcılarlı ev hanımları iletişim kurmakta zorluk çektikleri çocuklarını daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak için Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Okuma etkinliğine katılıyor. 15 günde bir araya gelen kadınlar hem okudukları kitapların analizini yapıyor hem de sosyal ortam içinde kendini geliştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 14:58
Çocuklarını daha iyi tanımak için kitap okuyorlar
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Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bilge Kadın Platformu” üyesi 230 kadın her 15 günde bir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nde buluşuyor. Kendilerine önceden verilen kitapları okuyan katılımcılar, edebiyat öğretmenleri eşliğinde tahlil ve analiz çalışması yapıyor. Edebiyat öğretmenleri Vildan Başaranoğlu, hikaye ve roman incelemeleri yaparak kadınlara ışık tutarken Serpil Atalay da yazar okumaları adı altında yazarların topluma nasıl yön verdiğine değiniyor.

Dünyaca ünlü yazarların kitaplarına yer verilen toplantının son konusu ise Ödüllü yazar Sharon M. Draper'ın gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alınarak kaleme aldığı 11 yaşındaki Melody’i anlatan “İçimdeki Deniz” isimli roman oldu. Kitabı okuyan kadınlar, beyin felci olduğu için yürüyemeyen, konuşamayan ve hiçbir uzvuna komut veremeyen bu küçük kızın dış dünyaya kendini kanıtlama çabasını anlatan kitapla ilgili aldıkları notları birbiriyle paylaşarak kendi pencerelerinden bakışlarını yansıttılar. 

Burası bizim için bir hediye

Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, ev hanımlarına hem psikolojik hem sosyal gelişim de bulunuyor. Programların çok üretici geçtiğini söyleyen Hülya Yahyaoğlu, “Burası bizim için bir hediye. Çok şey öğrendim. Söylemekle gençler üzerinde etkili olamıyoruz o yüzden hal diliyle örnek olmaya çalışıyoruz. Öğrendiğimizi önce kendimiz uyguluyoruz daha sonra da çevremize öğretme gayreti içinde oluyoruz” dedi.

3 çocuk annesi Gönül Yalçın ise çocuğuyla daha sağlıklı iletişim kurabilmek için bu toplantılara katıldığını belirterek, “Ben buraya geldiğimde oğlum 7. sınıftaydı. O üniversiteyi kazandı gitti ben hala burada öğrenmeye devam ediyorum. Buraya başladıktan iki ay sonra öğretmen çağırdı ve çocukta çok değişikliğin sebebin sordu. Ben de önce kendimi sonra onu tanıdım deyince beni alkışladı. Burayı çok seviyorum. Her kitap bizi ayrı bir dünyaya götürüyor” dedi.

Toplantıya Başakşehir’den gelen Güler Yıldırım ise şunları söyledi: “Gidip gelmek zor oluyor ama buna değiyor. Buraya geldikten sonra bakış açım değişti. Artık kendimi toplum önünde daha rahat ifade edebiliyorum.”

Üyeler, okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik projeden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti. 

KAYNAK:İstanbu Times Haber Ajansı (İTHA)

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