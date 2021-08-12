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Çocuklara ‘Beyaz Gezi’yle Bağcılar turu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Beyaz Gezi”ye katılan TÜGVA’lı (Türkiye Gençlik Vakfı) çocuklar ilçenin gözde mekanlarını ve müzeleri gezdi. Yaşadıkları ilçeyi yeniden tanıma fırsatı bulan minikler, akranlarıyla da eğlenceli bir gün geçirmiş oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 09:29
Çocuklara ‘Beyaz Gezi’yle Bağcılar turu
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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin “Beyaz Gezi” adı altında ilçe sakinlerine Bağcılar’ı gezdiriyor.  Beyaz Gezi’nin son konukları Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) oldu. TÜGVA’nın girişimiyle bir araya gelen 50 ilkokul öğrencisi araçlarla tura çıkarıldı. Ziyaretçilerin ilk adresi Fuat Sezgin Bilim Merkezi oldu. Çocuklar burada deney yapma ve keşfetme heyecanını yaşadı. Minikler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölümde uygulamalara katıldı. Ayrıca 8D Sinema salonunda uzayın derinliklerinde bilimsel yolculuğa çıktılar.

Eğlenceli ve yararlı bir gün geçirdiler

Daha sonra ise Çanakkale Zafer Müzesi ziyaret edildi. Öğrencilere rehberler eşliğinde bilgiler verildi. Aynalı Çarşı kapısından müzeye giriş yapan çocuklar, Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı Diaroma resmi ve seslendirmesini çok beğendi. Beyaz Gezi sayesinde hem yararlı hem eğlenceli bir gün geçiren TÜGVA’lı çocuklar, bu imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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