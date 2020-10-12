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Çocuklar virüs tedbirlerini karikatürle öğreniyor

Kovid-19 salgını karikatürlere konu oldu. Bağcılar Belediyesi, çocuklara koronavirüsün zararlarını ve korunma yöntemlerini karikatürlerle anlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2020 Pazartesi 09:56
Çocuklar virüs tedbirlerini karikatürle öğreniyor
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 Minikler, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmeni Mehmet Keskinkılıç’ın esprili karikatürleriyle hem eğleniyor hem de bilgileniyor.

Mart ayından beri ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs en çok da çocukları olumsuz olarak etkiliyor. Bugüne kadar eğitim seminerlerinden psikolojik danışmanlığa kadar farklı etkinliklerle çocukları bilgilendiren Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeye imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’nde görevli karikatür hocası Mehmet Keskinkılıç, mizah içerikli ama uyarıcı nitelikte koronavirüs temalı karikatürler çizdi.

İstanbul Times Haber/ Hüseyin Çetiner

Mizah öğeleri ön planda

Keskinkılıç da virüs ile çocuklar arasında geçen diyaloglardan oluşan ve güldürürken düşündüren karikatürler hazırladı. Çizimi tamamlanan karikatürler, afişler halinde basılarak ilçe genelinde okullar, kültür merkezleri, spor alanları ve Bilgi Evleri’ne asıldı. Mizah öğeleri ön planda olan karikatürler büyük, küçük herkesin dikkatini çekiyor. Çocuklar afişleri çok beğendiklerini ve birkaç kez okuduklarını belirtti.

Ek stres yükünü giderecek

Çocuklara güvende olduklarını ve durumun kontrol edilebilir olduğu mesajı verilmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Virüs şu anda hayatımızın içinde ama merkezinde değil. Çocuklarımız virüsle yaşarken onunla mücadele etmesini de öğrenmeliler. Korona virüs salgınını bu tarz yansıtmak anlamlı. Karikatürler, büyük küçük gören herkesin dikkatini çekiyor. Bu sayede salgının yavrularımız üzerinde oluşturabileceği ek stres yükü giderilmiş olacak” dedi.

Yetkililer, ilerleyen günlerde salgınla mücadelede çocuklar için yeni projeler geliştirileceğini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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