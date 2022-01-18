Çocuklar pinpon topuyla stres atıyor

Bağcılar Belediyesi'nin 9 - 15 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla

ücretsiz masa tenisi kursu açtı. Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen kursa şimdiye kadar ilkokul

ve ortaokul öğrencilerinden olmak üzere 50 kişi kayıt yaptırdı. Okul çıkışı spor salonunda bir araya

gelen çocuklar, antrenör Kadir Baran’ın anlattıklarını birebir uyguluyor. Koşu ve gerdirme

hareketleriyle vücutlarını ısındıran minik sporcular daha sonra ellerine raketleri ve pinpon topunu alıp

masa başına geçiyor. Baran’ın verdiği taktiklerle kondisyon, raket tutuşu, savunma, düz top, kesik top,

servis atımı gibi teknik bilgileri öğreniyor. Pinpon toplarının seslerinin yankılandığı salonda çocuklar,

kendi aralarında eğlenceli maçlar da yapıyor.

Fiziksel ve zihinsel gelişim sağlıyor

İlçedeki bütün çocukları masa tenisinde buluşmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, “Bu sporla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bir yandan kötü alışkanlıklardan

uzaklaşırken bir yandan da sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz. Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel

gelişime de olumlu katkılar sağlıyor. Meraklı olan çocuklarımızı salonlarımıza bekliyoruz” dedi.

Masa tenisi kursu her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü saat 16.00-19.00 arasında

veriliyor.