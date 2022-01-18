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Çocuklar pinpon topuyla stres atıyor

Bağcılar’da 9-15 yaş arası çocuklar okuldan sonraki zamanlarını Göztepe Spor Kompleksi’nde masa tenisi oynayarak değerlendiriyor. Çocuklar bu sayede hem pinpon topuyla günün yorgunluğunu ve stresini atıyor hem de arkadaşlarıyla kaynaşarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 11:56
Çocuklar pinpon topuyla stres atıyor
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Bağcılar Belediyesi&#39;nin 9 - 15 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla
ücretsiz masa tenisi kursu açtı. Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen kursa şimdiye kadar ilkokul
ve ortaokul öğrencilerinden olmak üzere 50 kişi kayıt yaptırdı. Okul çıkışı spor salonunda bir araya
gelen çocuklar, antrenör Kadir Baran’ın anlattıklarını birebir uyguluyor. Koşu ve gerdirme
hareketleriyle vücutlarını ısındıran minik sporcular daha sonra ellerine raketleri ve pinpon topunu alıp
masa başına geçiyor. Baran’ın verdiği taktiklerle kondisyon, raket tutuşu, savunma, düz top, kesik top,
servis atımı gibi teknik bilgileri öğreniyor. Pinpon toplarının seslerinin yankılandığı salonda çocuklar,
kendi aralarında eğlenceli maçlar da yapıyor.
Fiziksel ve zihinsel gelişim sağlıyor
İlçedeki bütün çocukları masa tenisinde buluşmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bu sporla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bir yandan kötü alışkanlıklardan
uzaklaşırken bir yandan da sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz. Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel
gelişime de olumlu katkılar sağlıyor. Meraklı olan çocuklarımızı salonlarımıza bekliyoruz” dedi.
Masa tenisi kursu her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü saat 16.00-19.00 arasında
veriliyor.

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