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Çocuklar korku kitapları okuyarak eğleniyorlar

İstanbul’un en büyük açık hava kitap fuarı olma özelliği taşıyan Bağcılar Kitap Fuarı’nın müdavimi olan çocukların en çok tercih ettiği kitapların başında korku türü geliyor. 13 yaşındaki Beritan Baykuşak, korku kitaplarını komik bulurken Medine Bal ise “Gerçek olmadığını bildiğim için korkmuyorum. Çok eğlenceli geliyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:43
Çocuklar korku kitapları okuyarak eğleniyorlar
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Bağcılar Belediyesi tarafından “Kitaplar meydana çıkıyor” sloganıyla düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı’na kitapseverleri ağırlıyor. Bağcılar Meydan’da yer alan fuarda birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor. Gün boyu dolu olan fuar alanına en çok ilgiyi ise çocuklar gösteriyor. Fuar alanını gezmeye gelen çocuklar kütüphanelerindeki eksikleri tamamlama fırsatı buldu. Her yaşa uygun kitapların bulunduğu alanda çocukların en çok tercih ettiği tür ise korku oldu.

Ebeveynlerini ikna etmeye çalışıyorlar

Bir yayın evi yetkilisi Maral Necefli, bu durumu “Özellikle 8 – 15 yaş arasında korku kitaplarına yoğun ilgi var. O yaş grubundan gelenlerin çoğu korku kitaplarını soruyorlar. Biz yine de onları çocuk klasiklerine yönlendiriyoruz. Kitapları almak için ebeveynlerini ikna etmeye çalışıyorlar; ancak hocaları aldırmıyor” sözleriyle açıkladı.

Bana çok komik geliyor

Korku kitabı okumayı sevdiğini belirten 13 yaşındaki Beritan Baykuşak, “7. sınıf öğrencisiyim. Korku kitapları okuyorum. Bana çok komik geliyor. Şimdi bir kitap satın aldım. Eve gidip hemen okumaya başlayacağım” derken Medine Bal ise şunları söyledi: “Gerçek olmadığını bildiğim için korkmuyorum. Çok eğlenceli geliyor.” Bunun yanında kız çocukların kokulu kitapları erkek çocukların da kahramanlık içerikli kitapları beğendiği belirtildi.

29 Mayıs’a kadar kapıları açık olan kitap fuarı her gün saat 10 – 22 arasında hizmet veriyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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