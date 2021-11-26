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Çocuklar işlenmiş gıdaları sorguladı

Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen 19. Çocuk Şurası’nda öğrenciler, Z ve Alfa Kuşağına cazip gelen FastFood yiyeceklerin zararlarına dikkat çekti. Aşırı yağ içeren bu ürünlerin çocuklarda obeziteye yol açtığını söyleyen minik araştırmacılar, “Katkı maddelerinin etkisi sadece çocuklarda değil anne karnındaki bir bebekte de görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir ve buda hastalıklara neden olur” tespitinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2021 Cuma 11:25
Çocuklar işlenmiş gıdaları sorguladı
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Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şurası’nın bu yıl 19.su düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte farklı okullardan öğrenciler bir araya geldi.Şuraya katılan okulları ve öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “19. İstişare toplantısındayız. Bağcılar bugünlere geldiyse sizlerin, buradayaşayanların fikirleri, öneri ve destekleriyle geldi. Çocuk Meclisimizde fikirlerinizi ve sizin gözünüzle nasıl bir yaşam arzuladığınızı görüyoruz. İlçeye hizmet ederken kişilerin fikirlerini almamızdaki en büyük etken, bir çözüm önerisini ortaya koymaları, bize fikir üretmeleri problemlerin daha da hızlı çözümüne neden oluyor. Şuramız hayırlı olsun sizlere de başarılar diliyorum” dedi.

Kovid-19 döneminde yaşanan eğitim aralığına değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “3 aydır birlikteyiz sizleri çok özlemiştik. Daha da önemlisi okulların kapandığı günden beri bir boşluk hissediyorduk. Geçen 2 yıla yakın okulların kapandığı süreçte neler olduğunu sizden dinleyeceğiz ve istifade edeceğiz. İnşallah verimli toplantı olur” diye konuştu. Çocuk Meclisi Başkanı Elif Aksoy ise ülkemizi daha ileriye taşıyacak yeni ufuklar için arkadaşlarına bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Dijital eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri

Protokol konuşmalarının ardından araştırma yapan öğrenciler sahneye çıktı. Akyiğit Ortaokulu öğrencileri “Orman Yangınlarının Çıkış Sebepleri ve Sonuçları”, Güneşli Ortaokulu öğrencileri “Çocuklarda Çoklu Zeka Destekleyici Eğitimler”, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencileri “Pandemi Sürecinin Eğitim Hayatına Etkileri” ve Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de “İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri” temalarıyla ilgili araştırmalarının sunumunu yaptı.

Yangınlarla ilgili konuda sunum yapan çocuklar, yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgilerin verilmesi gerektiğini belirtti.“Pandemi Sürecinin Eğitim Hayatına Etkileri” konusunda ise bu dönemde hayatımıza giren dijital eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri konuşuldu. “Çoklu Zeka” konusunu seçenler ise insan zekasının 8 alt kategorisi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Glikoz şurubu beyne zarar veriyor

Programın en çok ilgi çeken başlığı ise “İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri” oldu. Bu grupta yer alan öğrenciler, anlattıklarını fotoğraf ve videoyla birlikte desteklediler. Özellikle Z ve Alfa Kuşağında talep gören ‘FastFood’un zararlarına vurgu yapan konuşmacılar, şunları söyledi: “Bu tür işlenmiş gıdalar aşırı yağ içermekte ve buçocuklarda obeziteye yol açmakta. Tabi ki sadece çocuklarda değil anne karnındaki bir bebekte dekatkı maddelerinin etkisi görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir ve buda hastalıklaraneden olur. Saf şeker yerine daha ekonomik olduğu için glikoz şurubu kullanılmakta. Glikoz şurubuçocuklarda hızlı şeker yüklemesi yapmakta ve hem vücutlarına hem de beyinlerine zarar vermekte.Özellikle renklendirici ve koruyucu maddelerinin dikkat dağınıklığı ve sinir sistemi rahatsızlıklarınıtetiklediği üzere bilimsel çalışmalar yapılmıştır. İngiltere ‘de Southampton Üniversitesi tarafındanyapılan bir araştırmanın sonucunda renklendirici, çocukların hiperaktivite ve ADHD davranışlarıüzerinde olumsuz etkiler yapabileceği bildirilmiştir.”

Çocukların araştırmaları ve programda konuşulanlar kitap haline getirilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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