CHP’li Vatandaştan Başkan Özdemir’e

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının kısa bir süre önce başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında Ataşehir halkıyla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşların takdirini topladı.Sanayi sitesindeki işçilerden Kuran Kursu’ndaki çocuklara kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelen Özdemir, İçerenköy Mahallesi’nde bir kıraathaneye de uğradı.

Kendi başkanımıza ulaşamıyoruz

Kahvehanedeki vatandaşlarla selamlaşan Özdemir, davet üzerine bir masaya oturdu. Karşısında Özdemir’i görmenin şaşkınlığını yaşayan vatandaş, “Biz ziyaretlere alışkın değiliz. Böyle başkanları görmek buralarda. Biz kendi başkanımıza ulaşamıyoruz burada” dedi.

Belki 2024’te de kalıcı olarak geliriz

Bunun üzerine Özdemir de “Biz de zaten şunu dedik. Belki Ataşehir’dekiler, AK Partili belediye başkanlığı özlemi çekiyordur. Bir günlük de olsa giderelim dedik. Belki de 2024’te de kalıcı olarak geliriz” diye konuştu.

CHP’ye oy veririm ama şimdi fikirlerim değişmeye başladı

Sözlerine devam eden vatandaş, şunları söyledi: “Ben AK Parti’ye oy vermem. CHP’ye oy veririm ama sizi gördükten sonra fikirlerim değişmeye başladı. Yani şu an değişmeye başladı.”

Ataşehir’i sokak sokak dolaştı

Gün boyunca Ataşehir’i sokak sokak dolaşan Özdemir, ilçe sakinlerinin takdirini topladı. Yüz Yüze 100 gün ilerleyen günlerde başka ilçelerdeki programlarla devam edecek.