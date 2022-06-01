Çevre Haftası şölenle kutlanacak

1-7 Haziran ülke genelinde Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülecek ve 1 Haziran'da başlayacak Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, 7'den 70'e herkese çevre bilincinin önemi anlatılacak.

Öğrenciler sunum yapacak

Bağcılar Belediyesi de bu haftayı geleneksel hale getirdiği 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri ile kutlayacak. 2 Haziran günü başlayacak programda her yaşa ve kesime hitap eden aktiviteler yer alıyor. Çevre Haftası’nın açılışı 2 Haziran Perşembe günü Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yapılacak 23. Çevre Şurası ile başlayacak. Farklı liselerden öğrenciler, “Küresel Isınma”, “Geri Dönüşüm”, “Yenilenebilir Enerji” ve “Çevre Kirliliği” konularında arkadaşlarına sunumlar yapacak.

Uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek

Aynı gün öğleden sonra ise Mahmutbey Mahallesi’nde 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılımıyla uçurtma şenliği düzenlenecek. Davetliler, hem uçurtmalarını rüzgâra karşı uçurarak yarışacak hem de alanda kurulan platformda dans ve şarkılar eşliğinde keyif dolu bir gün geçirecek.

10 bin adet fesleğen dağıtılacak

6 Haziran Pazartesi günü de çiçek dağıtımı olacak. Bu çerçevede Güneşli Meydanı ile Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nde ilçe sakinlerine 10 bin adet fesleğen dağıtılacak.

Engellilerden tüplü dalış gösterisi

7 Haziran’da ise engelliler ise “Engelsiz Çevre Dalışı” ile farkındalık programına imza atacak. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği koordinesinde Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirecek.

Geri dönüşüm defilesi yapılacak

Son olarak 9 Haziran’da ise çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapılacak. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki defilede çocuklar podyumda kostümlerini sergileyecek.

Tüm halkımızı bekliyoruz

Çevre etkinliklerinin önemine değinen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çevreye ve doğamıza elimizden gelen önemi gösteriyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın bu konularda daha duyarlı olması için kaliteli organizasyonlar düzenliyoruz. Bir hafta boyu devam edecek olan etkinliklere tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)