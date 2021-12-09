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Canlı çiçeklerin tadını çok sevdiler

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ünlü pasta şefi Beyza Çevik ve Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın’ın yönlendirmeleriyle organik meyveler kullanarak canlı çiçeklerle rengarenk pastalar yaptılar. İlk kez canlı çiçek yemek deneyiminde bulunan engelliler, pastanın tadı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2021 Perşembe 13:32
Canlı çiçeklerin tadını çok sevdiler
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Ünlü pasta şefi Beyza Çevik ve Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören Aşçılık Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Kursiyerlerle derse giren Çevik, onlara canlı çiçeklerle pasta yapmayı öğretti. Mutfak tezgahının başına toplanan öğrenciler, Çevik’in anlatımları doğrultusunda kursiyerler, profiterol hamurundan yapılan kurabiyelerin içine hiçbir katkı maddesi bulunmayan krema, çikolata koydular. Çilek parçacıkları yerleştirilen pasta, menekşe ve kasımpatı gibi yenilebilir çiçeklerle süslendi. Özverili çalışmaların neticesinde ortaya rengarenk görünümlü pastalar çıktı.

Pastaya farklı bir aroma kattı

Ders sonunda her öğrenci kendi tasarladığı pastanın tadına baktı. Çiçekleri yeme konusunda tereddüt ettiğini söyleyen Hasan Hüseyin Kılıç isimli engelli, “Çiçeklerin bu anlamda kullanıldığını bilmiyordum. Hayatımda ilk defa çiçek yedim. Çekinerek çiçeği ağzıma götürdüm ancak korktuğum kadar değilmiş. Pastaya farklı bir aroma kattı. Çok beğendim herkese de tavsiye ederim” dedi.

Kaliteli gıda bilincini aşıladılar

Engellilere kaliteli gıda bilincini aşılamayı amaçladıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın ise “Burada doğa sınıfıyla yetiştirdiğimiz çiçekleri kullandık. Tamamı organik olan ürünlerden pasta yaptık. Çok lezzetli olan çiçekler çocukların sevgisiyle daha da lezzetli hale geldi” diye konuştu.

Etkinlik sonunda kursiyerler, öğretmen ve arkadaşlarına da çiçekli pastalardan ikram ettiler.


Kaynak: İStanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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