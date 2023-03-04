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Çanakkale şehitleri için Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyor

Çanakkale Savaşı gazisi torunu olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle Bağcılar’dan Çanakkale'ye yürüyor. Üzerinde dönemin asker üniforması ve elinde Türk Bayrağı bulunan Gümüş’ün 400 kilometrelik yolculuğu iki hafta sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mart 2023 Cumartesi 17:23
Çanakkale şehitleri için Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyor
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108’inci yılında Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle “Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü” düzenleniyor. Etkinlik kapsamında Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyecek. Hazırlıklarını tamamlayan Gümüş, bugün öğlen saatlerinde üzerinde dönemin asker üniforması ve Türk Bayrağıyla Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zafer Müzesi önünden yola çıktı.

400 kilometrelik yolculuk iki hafta sürecek

Çanakkale ruhuyla şehitlere yürüdüğünü söyleyen Gümüş, “Bundan 108 yıl önce Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye gittiler. Tek sevdaları vatan ve bayraktı. Onlar bize bu vatanı ve bayrağı emanet ettiler. Biz de onların torunları olarak gelecek nesillere atalarımızın vermiş olduğu bayrağı ve toprağı sunma çabası içindeyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bizlere desteğinden dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Kendisi de Çanakkale Savaşı gazisi olan Gümüş’ün 400 kilometrelik yolculuğu iki hafta sürecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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