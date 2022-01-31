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“Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” Filminin Galası Yapıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan “Böyle Yazıldı Bir daha Yazılmayacak” belgesel filminin galası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Şentop, Taceddin Dergahı’nın aslına uygun olarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi ile Sebilürreşad Dergisi’nden övgüyle bahsetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
“Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” Filminin Galası Yapıldı
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi himayelerinde Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformu tarafından hayata geçirilen “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” adlı drama belgesel filmin gösterimi yapıldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde gerçekleşen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği filmin galasına siyaset, iş ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Manevi komutan Mehmet Akif’tir

Filmin gösteriminden önce konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Milli birliğimizin, ortak mutabakatın sözlü sembolü olan İstiklal Marşı’mızın yaklaşık iki günlük süre içinde yazılma yolculuğunu anlatan bu belgeselle milletimizin manevi şuuruna hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu belgesel filmi milletimizin kültür dünyasına kazandıran başta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin maddi komutanı Gazi Mustafa Kemal, manevi komutanı ise Mehmet Akif’tir. Kurtuluş Savaşı sırasında istiklal Marşı’nı kaleme alan şairimizin duyguları milletimizin müşterek duygularıydı. Bir gün unutulacağını düşünen şairimiz resmi törenlerimizle, okullarımızda, müsabakalarda ve gün içerisinde defalarca hürmetle hatırlanmaktadır. İlelebet de hatırlanmaya devam edecektir. Akif, bir asır sonra fikirleri, eserleri, kişiliğiyle birliğimize ve dirliğimizin tesisine katkı sunmaya devam etmektedir” dedi.

Bağcılar Belediyesi vefasını gösterdi

Bağcılar Belediyesi’nin Mehmet Akif’e vefasını gösterdiğini söyleyen Şentop, Ankara’daki Taceddin Dergahı’nın birebir aslına uygun olarak inşa edilen Bağcılar’daki Taceddin Dergahı Müzesi ve Mehmet Akif’in baş yazarlığını yaptığı Sırat-ı Müstakim adıyla bir süre devam eden Sebilürreşad Dergisi’nin günümüz alfabesine çevrilen yayınlarından övgüyle bahsetti.

Akif’in eserleri ilham kaynağımız

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin milletin şanlı tarihinin şaheser tablosu olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Çanakkale ve Kurtuluş savaşındaki zaferleri ve şehitlerimizi en iyi anlatan Mehmet Akif, şahsiyeti ve eserleriyle bir asır sonra bile ilham kaynağımız olmaktadır. Bu yüzden ‘Mehmet Akif Türkiye, Türkiye Mehmet Akif’tir’ diyoruz. Akif'in 48 saatte kaleme alarak milletin destanını anlattığı bu süreci belgesel filmde de ayrıntılarıyla izleyeceğiz. Bizim Bağcılar Belediyesi olarak değerlerimizle çocuklarımızı buluşturmak ve onları geleceğe taşımak her zaman en büyük arzumuz oldu. Galasını yaptığımız belgeseli 12 Mart’tan itibaren Milli Eğitim’in web sitesi üzerinden ve EBA üzerinden tüm okullarda izlenecek. Öte yandan hangi projeyi götürdüysek baş tacı yaparak yanımızda olan TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a şükranlarımı arz ediyorum. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Çağırıcı’dan Şentop’a çok özel hediye

Çağırıcı, Şentop’a Akif’in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde hocalık yaptığı öğrencileri için hazırladığı soruların orijinal kopyasının olduğu tabloyu hediye etti. Programda Aşık Veysel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya, İstiklal Marşı’nı yaşlı gözlerle okudu. Duygusal anların yaşandığı salonda bütün davetliler, Kaya’yı ayakta alkışladı. TBMM Başkanı Şentop da Kaya’yı tebrik edip ona hediye verdi. Konuşmaların ardından İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini ve o dönemin zorluklarını anlatan; yapımcılığını İbrahim Yasan, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Karacan üstlendiği film izlendi.

Gala törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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