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Bowling Turnuvasının Galibi Zabıta Müdürlüğü Oldu

Kartal Belediyesi, çalışanların motivasyonunu artırmak ve ekip ruhunu pekiştirmek adına Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Birimler Arası Bowling Turnuvası’nda kıyasıya yarışan grupların ardından birinciliği kazanan ise Zabıta Müdürlüğü oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 10:34
Bowling Turnuvasının Galibi Zabıta Müdürlüğü Oldu
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Yirmi üç takımın dörder oyuncuyla katıldığı turnuvanın açılış atışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar gerçekleştirdi. Tüm katılımcılara başarılar dileyerek atışını gerçekleştiren Uçar, bu tür etkinliklerin takım ruhunu geliştirerek çalışanların motivasyonunu olumlu yönde artırdığını söyledi. Açılış atışının ardından başlayan turnuvada her takım 2 kez maç yaptı.

Turnuvada lobutları devirerek kıyasıya yarışan gruplardan en yüksek puan alan 4 takım arasındaki atışların sonunda ise birincilik kupasını kaldıran taraf Zabıta Müdürlüğü oldu. Turnuvada ikinciliği Yazı İşleri Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Fen İşleri Müdürlüğü kazandı.

Kazanan takımlara kupalarını Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu takdim etti. 

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