Binali Yıldırım Sıra Gecesi’nde gençlerle buluştu

Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları, önemli isimleri konuk ettiği “Mahalle Bizim Gençlik

Bizim” etkinlikleri bu kez “Sıra Gecesi” olarak düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde

gerçekleşen program için davetlilerin minderlerde rahatça oturacağı bir şark köşesi oluşturuldu. Lise

ve üniversiteli öğrencilerin yerlerini almasından sonra AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım,

tesise geldi. Coşkuyla karşılanan Yıldırım’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl

Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti

İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da

eşlik etti.

"Mükemmellik hedefiniz olsun"

Dünyanın belirli aşamalardan geçtiğini söyleyen Yıldırım, “Gençler şu anda içinde bulunduğumuz

dönem bilgi çağı. Akıl terinin alın terinden daha fazla işe yaradığı para ettiği bir döneme giriyoruz. Bu

dönem esasında Türkiye için çok büyük avantaj ve çok büyük fırsat. Akıl teri genç beyinlerde. Sizin akıl

teriniz, bilginiz, bilgiye erişiniz onu üretmeniz ve ticarileştirmeniz Türkiye’nin en büyük sermeyesi, en

büyük güvencesidir. Gençlerle büyüklerin ilişkisini şöyle tanımlıyorum. ‘Yaşlıların tecrübesi, gençlerin

enerjisi, Türkiye’nin güvencesi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden ayrı kalırsak hiçbir şey

yapamayız. Unutmayın daha iyi, iyinin düşmanıdır. Daha iyiyi her zaman arayacağız. Ona mükemmel

deniyor. Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun. Gayretimizi kesintisiz

sürdürmeliyiz” dedi.

"Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz"

Gençleri gördüğünde farklı bir şekilde duygulandığını söyleyen Çağırıcı ise “Siyasete gençlik kollarında

başlayan bir abiniz, amcanızım. İnşallah geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizlere göre çok

şanslısınız. Çünkü böyle büyüklerimiz ve değerlerimiz var. Değer verdiklerimizi değerlerle buluşturan

gençlik kolu başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çağırıcı, kütüphanelerden yüzme

havuzlarına ve inşaatlarına başlanan kütüphane ile e-spor merkezine kadar yapılan projeleri de

detaylıca anlattı.

Türkü söyleyip çiğ köfte yediler

Konuşmaların ardından ise sahne alan sanatçılar, başta Erzincan olmak üzere Anadolu’nun çeşitli

yörelerine özgü türküleri seslendirdi. Yıldırım da “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü gençlerle birlikte

söyledi. Sazlı sözlü ve eğlenceli dakikaların yaşandığı salonda misafirlere çiğ köfte de ikram edildi.

Gecede Yıldırım, öğrencilerin kurdaki dalgalanmadan sevdiği yemeklerden gündeme ve özel hayatına

ilişkin soruları da cevaplandırdı.