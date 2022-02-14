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Binali Yıldırım Sıra Gecesi’nde gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım, Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Sıra Gecesi” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte türküler söyleyip çiğ köfte yiyen Yıldırım, esprili cevaplarıyla güldürürken geleceğe yönelik de katılımcılara tavsiyelerde bulundu. Gençlerin Türkiye’nin enerjisi olduğunu belirten Yıldırım, “Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:18
Binali Yıldırım Sıra Gecesi’nde gençlerle buluştu
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Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları, önemli isimleri konuk ettiği “Mahalle Bizim Gençlik
Bizim” etkinlikleri bu kez “Sıra Gecesi” olarak düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde
gerçekleşen program için davetlilerin minderlerde rahatça oturacağı bir şark köşesi oluşturuldu. Lise
ve üniversiteli öğrencilerin yerlerini almasından sonra AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım,
tesise geldi. Coşkuyla karşılanan Yıldırım’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl
Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da
eşlik etti.
&quot;Mükemmellik hedefiniz olsun&quot;
Dünyanın belirli aşamalardan geçtiğini söyleyen Yıldırım, “Gençler şu anda içinde bulunduğumuz
dönem bilgi çağı. Akıl terinin alın terinden daha fazla işe yaradığı para ettiği bir döneme giriyoruz. Bu
dönem esasında Türkiye için çok büyük avantaj ve çok büyük fırsat. Akıl teri genç beyinlerde. Sizin akıl
teriniz, bilginiz, bilgiye erişiniz onu üretmeniz ve ticarileştirmeniz Türkiye’nin en büyük sermeyesi, en
büyük güvencesidir. Gençlerle büyüklerin ilişkisini şöyle tanımlıyorum. ‘Yaşlıların tecrübesi, gençlerin
enerjisi, Türkiye’nin güvencesi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden ayrı kalırsak hiçbir şey
yapamayız. Unutmayın daha iyi, iyinin düşmanıdır. Daha iyiyi her zaman arayacağız. Ona mükemmel
deniyor. Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun. Gayretimizi kesintisiz
sürdürmeliyiz” dedi.
&quot;Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz&quot;
Gençleri gördüğünde farklı bir şekilde duygulandığını söyleyen Çağırıcı ise “Siyasete gençlik kollarında
başlayan bir abiniz, amcanızım. İnşallah geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizlere göre çok
şanslısınız. Çünkü böyle büyüklerimiz ve değerlerimiz var. Değer verdiklerimizi değerlerle buluşturan
gençlik kolu başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çağırıcı, kütüphanelerden yüzme
havuzlarına ve inşaatlarına başlanan kütüphane ile e-spor merkezine kadar yapılan projeleri de
detaylıca anlattı.
Türkü söyleyip çiğ köfte yediler
Konuşmaların ardından ise sahne alan sanatçılar, başta Erzincan olmak üzere Anadolu’nun çeşitli
yörelerine özgü türküleri seslendirdi. Yıldırım da “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü gençlerle birlikte
söyledi. Sazlı sözlü ve eğlenceli dakikaların yaşandığı salonda misafirlere çiğ köfte de ikram edildi.
Gecede Yıldırım, öğrencilerin kurdaki dalgalanmadan sevdiği yemeklerden gündeme ve özel hayatına
ilişkin soruları da cevaplandırdı.

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