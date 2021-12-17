Bilgi Evleri öğrencileri, Mevlana’nın izini sürdü

Mevlana Celaleddin Rumi’nin vuslatının 748’inci yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. Bu kapsamda Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri tarafından Galata Mevlevihanesi’ne götürüldü.

Osmanlı döneminden günümüze kalan Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Galata Mevlevihanesi’ni ziyaret eden öğrencileri, Galata Mevlevihanesi Müzesi’ni gezdi. Müzenin bahçesindeki Şeyh Galip Türbesi ve Halet Efendi Türbeleri’nde dualar eden ziyaretçiler, Semahane, Derviş Odaları ve Mahfiller’i de ziyaret etti.

Mevlevihane’yi çok beğendiler

Çocuklar, Mevlevihane yöneticisinden mekânın tarihi ve Mevlevilik ile ilgili edindikleri bilgilerle Mevlana'nın izini sürdüler. Mevlevihane’yi çok beğendiklerini söyleyen Bilgi Evleri öğrencileri, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)