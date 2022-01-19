Bilgi Evi’nin en minnoş öğrencisi “Kekik”

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi
öğretmenleri, bahçede soğuktan üşüyen bir kediyi fark etti. Soğuktan donma noktasına gelen kedi
sıcak bir ortama alındıktan sonra mama verilerek karnı doyuruldu. Kısa sürede öğrencilerin de
sevgisini kazanan kediye Kekik ismi verildi. Sevimli kedi, bakım ve aşıları yapıldıktan sonra bilgi evinde
yaşamaya başladı. Bir kutu içinde yuvası bulunan Kekik, gündüz öğrencilerle birlikte derse giriyor.
Ders esnasında sıraların üzerine çıkan, sevimli hareketlerle dikkat çekmeye çalışan Kekik, öğrencilerle
birlikte dersi dinliyor. Zil çaldığında da hızlıca dışarı koşan kedi, teneffüsü de çocuklarla birlikte
geçiriyor.
Bir parçamız haline geldi
Bilgi Evi çalışanlarının ve öğrencilerin Kekik’e alıştığını söyleyen resim dersi öğretmeni Nurgül
Kahrıman, “O da artık bilgi evi ailesinin bir parçası haline geldi. Hepimiz Kekik’i çok seviyoruz. Bir
öğrenci gibi derslere giriyor, teneffüste dışarı çıkıyor ama zil sesini duyunca koşup sınıfa geliyor. Kekik
sayesinde çocukların hayvan sevgisi de gelişiyor” diye konuştu.
Bilgi Evi’nin ziyaretçileri Kekik’le fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi