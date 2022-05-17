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BESYO hayalleri gerçek oldu

Bağcılar Belediyesi’nin Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında aldıkları eğitimle spor akademilerine hazırlanan 19 öğrenci hayallerine kavuştu. Gençler, çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin seçkin üniversitelerindeki Rekreasyon, Antrenörlük ile Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümlerine yerleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 10:47
BESYO hayalleri gerçek oldu
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Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Polis Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) okumak isteyen gençler için açılan ücretsiz kurslar büyük başarıya imza attı. Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kurslarda ciddi ve yorucu bir dönem geçiren gençler, üniversitelerin düzenlediği yetenek sınavlarını kazandı. Geçen yıl 13 öğrencinin yanın da bu sene de 6 öğrenci parkurlarda aldıkları yüksek puanlarla istedikleri bölümlere yerleşti. Hayallerine kavuşmanın mutluluğun yaşayan öğrenciler, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde Rekreasyon, Antrenörlük ile Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde okumaya başladı.

Her türlü desteği sunuyoruz

Başarılı öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gençlerin hedeflerine ulaşmaları için onlara her türlü desteği sunuyoruz bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onlar istesinler biz yardıma hazırız” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
 

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