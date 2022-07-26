Başkan Özdemir, Üsküp’te Balkan Ninnisi dizisinin Setini Ziyaret Etti

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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle Balkan ülkelerinde bir dizi resmi seyahatte bulundu. Kosova’daki temaslarını tamamlayan Bağcılarlı heyet, daha sonra Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geçti. Özdemir ve beraberindekiler, TRT

1’in en çok sevilen yapımlarından biri olan ve çekimleri Üsküp’te gerçekleştirilen Balkan Ninnisi dizisinin setini ziyaret etti.

Güzel bir iş yapıyorsunuz Yönetmen, oyuncu ve set ekibiyle bir araya gelen Özdemir, diziyle ilgili sohbet etti. Balkanların

Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Özdemir, “Balkan Ninnisi bizim de ailece takip ettiğimiz bir dizi. Farklı milletlere mensup iki gencin sevdasını çok güzel bir şekilde anlatıyor. İki ülkenin geçmişten gelen dostluğuna katkıda bulunuyor. Bu anlamda çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Dizide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sizlere başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret sonunda Özdemir, dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.