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Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde Sarıyer’e konuk oldu. Yeni doğan bebekleri ve yaşlıları evinde ziyaret eden Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla da sokakta sohbet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:21
Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde AK Partili ilçe belediye başkanları Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldi. Programa İstanbul’daki AK Partili en genç başkan olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

AK Parti belediyelerine yüzde 80 zam müjdesi

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere 30 Haziran 2022’deki ücretlerine yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı” açıklamasında bulundu. İlçe binasındaki toplantının ardından belediye başkanları farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni doğan bebekleri ve yaşlıları evinde ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Emirgan ve Reşitpaşa mahallelerini dolaştı. Özdemir sokakta karşılaştığı mahalle sakinleriyle selamlaşıp hal hatır sordu. Esnafa da uğrayan Özdemir, sohbet edip onların istek ve önerilerini not aldı. Her gittiği yerde ilgiyle karşılanan Özdemir, yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret etti. Aileleri tebrik eden Özdemir, Yiğit Talha ve Uraz Ege isimli bebekler için de mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu. Özdemir, evine misafir olduğu 87 yaşındaki Hamit amcanın hayır duasını aldı. Ahmet Celalettin Paşa Camii’ne giden Özdemir, burada su basan yerlerde incelemelerde bulundu.

2023 Türkiye’si hedeflerimizi anlattık

Konukseverliğinden dolayı Sarıyer halkına teşekkür eden Özdemir, “İstanbul’da gönüllere sefer düzenlemeye ve burada yaşayanların sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarla uzaktan değil yüz yüze organik iletişim kuruyoruz. Bugün de Sarıyerli hemşehrilerimizlebizi güler yüz ve büyük bir ilgiyle karşıladılar. Çocuğundan yaşlısına kadar toplumun her kesimiyle sohbet ettik. Onları dinledik sonra da 20 yıllık gurur tablosu olan çalışmalarımızı baz alarak 2023 Türkiye’si hedeflerimizi anlattık. Ziyaretlerimiz çok bereketli geçtiğine inanıyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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