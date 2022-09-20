Başkan Özdemir Büyükçekmeceliler ile Buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yüz Yüze 100 Gün” programı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanları ve AK Partili isimler Büyükçekmece’de buluştu. Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıda konuşan Kabaktepe, “Biz hemşerilerimiz ile kardeşlerimiz ile 20 yıldır yaptığımız gibi Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kazandırdığı gibi milleti ile birlikte milletine güven tavrımızı sürdürmeye kararlıyız. Bu yaptığımız programda da bunu göstermeye devam ediyoruz. 9’uncu haftamızdayız. 9 hafta sonunda İstanbul’da beş yüz mahallemizde bu programımızı gerçekleştirmiş olduk. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, teşkilat başkanlarımız, bakanlarımız AK Parti’nin hem bugüne kadar yaptıklarını hem de bundan sonra yapacaklarını hem de vatandaşlarımızın bugüne ve geleceğe dair beklentilerini alarak Türkiye’yi hep birlikte nasıl programlayacağımızın bir iletişim modeli olarak bir yansıması olarak bu yüz yüzde 100 gün programını gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Gençlere özel bir yer verildi

Buradaki toplantının ardından belediye başkanları kendileri için belirlenen mahallelere dağıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Pınartepe Mahallesi’nde Cuma namazından sonra cemaatle çay içip sohbet etti. Özdemir daha sonra esnafı ziyaret ederek onların istek ve önerilerini dinleyip notlar aldı. Özdemir, gittiği yerlerde tüm Türkiye’yi heyecana sevk eden Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili sorularla karşılaştı. Vatandaşların merak ettiği soruları tek tek cevaplandıran Özdemir, “Sosyal konut projesi çok yoğun ilgi görüyor. Yarınımızın teminatı olan gençlerimize bu projede özel bir yer vererek kontenjan ayrılması çok kıymetli. Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelikte olan projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gün boyu süren ziyaretlerin ardından Özdemir, Kültürpark’ta gençlerle bir araya gelecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



