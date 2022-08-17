banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.980,00
ALTIN
1.019,70
DOLAR
17,96
STERLİN
21,66
EURO
18,30
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları Deprem İçin Kullanmadı''
Son Dakika
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları...
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...

Başkan Özdemir: Ataşehir’de AK Parti Belediyeciliğini anlatıyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde Ataşehirlilerle bir araya geldi. Özdemir, sohbet ettiği vatandaşlara hem Ak Parti belediyeciliğinin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardı hem de AK Parti’nin geleceğe dönük projeleri anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
Başkan Özdemir: Ataşehir’de AK Parti Belediyeciliğini anlatıyoruz
banner171

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün’’ programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede AK Partili 18 belediye başkanı Ataşehir’de bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğündeki programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Mevzu ülkemizi varmak istediği noktaya götürmektir

AK Parti’nin milletin yanında olduğunu ifade eden Kabaktepe, “Memleketimizin bugün geldiği durumu hazmedemeyip kendine uzak, yabancıya yakın olanların Türkiye’nin geleceğini kurma noktasında da herhangi bir söz söylememiş olmalarını da anlamlı buluyorum. Unutulmuşluklarını hazmedemedikleri için hakaret ederek gündeme gelmeye çalışıyorlar. Siyasetsizliklerini ağır hakaretlerle örtmeye çalışıyorlar. AK Parti her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı’yla beraber milletinin yanında milletiyle beraber tüm kesimlerle birlikte hareket ederek İnşallah başaracak. Bugün Ataşehir’deyiz. Yine vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem bugünümüzü hem yarınımız konuşurken hem yaptıklarımızı ve yapacaklarımızla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. Mevzu ülkemizi varmak istediği noktaya hep beraber götürebilmektir. AKPartinin temel siyasette oturduğu zemin milletle birlikte hareket edebilmektir. Elitist yaklaşımla değil katılımcı demokrasi gereği yönetişimi esas alarak milletiyle konuşmak, dertleşmek ve hemhal olmaktır” dedi.

Camide çocuklarla sohbet etti

Kendi aralarında toplantı yapan belediye başkanları daha sonra farklı mahallelere dağıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de İçerenköy Mahallesi’ni dolaştı. Özdemir, konuk olduğu işyerlerinde esnafla konuştu. Gökyiğit Dursun Özbek Camii’nin çay ocağına konuk olan Özdemir, çay içip sohbet etti. Özdemir, Yaz Kuran Kursları kapsamında Kuran eğitimi alan çocukları da ziyaret etti. Çocukları dinleyen Özdemir, onların isteklerini tek tek not aldı.

Bu zor günleri beraber atlatacağız

Ataşehirlilerle kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Özdemir, “AK Partili belediye başkanları olarak Ataşehir’deyiz. Daha önce Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer’deydik. AK Partili olmayan ilçelerde hem vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz hem de kendi belediyemizin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için biz de bu durumdan etkileniyoruz. İnşallah bu zor günleri beraber atlatacağız. Konuşmaktan çok dinlemeyi seven biriyim. Söz milletin dedik ve konuşmaktan çok onları dinledik. Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini daim eylesin” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanda Kick Boks Yapıyorlar
Ormanda Kick Boks Yapıyorlar
Kungfu’da Büyük Kupa Bağcılar’ın
Kungfu’da Büyük Kupa Bağcılar’ın
Bağcılarlı Sporcular İslami Dayanışma Oyunları’na Damga Vurdu
Bağcılarlı Sporcular İslami Dayanışma Oyunları’na Damga Vurdu
Makyaj Sınıfı Kursiyerleri Bir Taşla İki Kuş Vuruyor
Makyaj Sınıfı Kursiyerleri Bir Taşla İki Kuş Vuruyor
Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu
Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin Evine Konuk Oldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169