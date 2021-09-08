Başkan Çağırıcı: “Zabıta, Vatandaşa Belediye Başkanı Gibi Yaklaşmalı”

Zabıta Teşkilatı’nın 195. yılı ve Zabıta Haftası Bağcılar’da düzenlenen yemekli programla kutlandı.

Halk Sarayı’ndaki programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve zabıta personeli katıldı. Başkan Çağırıcı zabıta personeline hitaben yaptığı konuşmada zabıtanın çalışmasını görev yetkileri kapsamında yaptığını ifade etti. Eskiden zabıtaların belediyenin gücü olarak kötü tanıtıldığını kaydeden Çağırıcı, bu yüzden iyi anılmadıklarını söyledi. Çağırıcı, “Bugün artık zabıta, belediyenin soğuk yüzü değil, gülen yüzüdür. Bu yüzden hepimiz ilçemizi müşteri memnuniyetiyle yönetmek zorundayız. Çünkü, Bağcılar bugünlere kolay gelmedi” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de toplumun her zaman zabıtaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sizler, güler yüzle hizmet verdikçe toplumda bir karşılığı olacaktır” dedi. Program sonunda Zabıta Müdürü Zikri Kılıç, Başkan Çağırıcı’ya zabıta memuru maketi hediye etti. Başkan Çağırıcı’da Kılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



