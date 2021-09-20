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Başkan Çağırıcı, rap müziğin ünlü isimlerini ziyaret etti

Çağırıcı: Kültürünü unutturmayacak çalışmalar yapın Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’dan çıkan ve rap dünyasında iyi bir yere gelen Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’ı (Wolker) müzik stüdyosunda ziyaret etti. Sanatçıların çalışmaları hakkında bilgi alan Çağırıcı, ünlü ikiliye “Tarihini, kültürünü unutturmayacak çalışmalar da yapın” tavsiyesinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:34
Başkan Çağırıcı, rap müziğin ünlü isimlerini ziyaret etti
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Toplumun her kesiminden gençlerle bir araya gelerek zaman geçiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı dün Bağcılarlı rap sanatçıları Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’la (Wolker) bir araya geldi. Çağırıcı, ikiliyi Yıldıztepe Mahallesi’ndeki İntikal Medya isimli müzik stüdyolarında ziyaret etti. Çağırıcı’ya Bağcılar Belediyesi AK Parti meclis üyesi Eyüp Yıldız, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan eşlik etti. Sanatçılar, kitleleri peşinden sürükleyen şarkıları yaptıkları kayıt odasının kapılarını da konuklarına açtı. Müzik çalışmaları hakkında bilgiler veren Canbay ile Wolker, misafirleriyle birlikte “Fersah” ve “Çakı” isimli şarkıların kliplerini izletti.

25 Eylül Cumartesi günü konser var

Canbay ile Wolker’in müzikleriyle, klipleriyle Bağcılar’ın tanıtımına katkıda bulunduğunu söyleyen Çağırıcı, “Adı rock olmasa da tarzları farklı olsa da bu tür faaliyetler geçmişten günümüze var. Siz de tarihini kültürünü unutturmayacak bir çalışmalar da yapın” dedi. Ziyaretlerinden dolayı Çağırıcı’ya ve beraberindekilere teşekkür eden Canbay ise “Biz ekibimizle birlikte yeni Canbay ve Wolker’leri yetiştirmenin derdindeyiz” diye konuştu.

Çağırıcı, gençleri Bağcılar Belediyesi tarafından 25 Eylül Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek Canbay ve Wolker konserine davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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